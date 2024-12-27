雲林縣府完成辦公大樓碳盤查 尋節能減碳解方

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林縣政府完成辦公大樓碳盤查，去年度溫室氣體總排放量為近2243公噸，直接排放的主要來源以公務車輛的燃油為主，間接排放則是外購電力為大宗，縣府開始尋求節能減碳解方，達到碳中和。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣身為農業大縣，在面對氣候變遷所造成的極端氣候時，將遭受最直接的衝擊，實現淨零碳排是大家共同的責任與義務，政府必須帶頭，產業與民眾也應該一同努力，目標不僅是達到2050的淨零承諾，更是為了下一代守護這片土地。

雲林縣府辦公大樓完成碳盤查，去年度溫室氣體總排放量為2242.9661公噸。

盤查結果顯示，112年縣政府總排放量中直接排放的主要來源以公務車輛的燃油為主，占總排放量近30%；間接排放則是外購電力為大宗，占總排放量的57%。

雲林縣計畫處長李明岳指出，基於此次盤查結果，專案辦公室未來將進一步追蹤並制定精準的減碳路徑與具體措施，制定科學減量目標，例如將公務車改為電動車，汰換老舊冷氣，評估再生能源的導入以減少碳排等措施。

李明岳說，明年度全面性擴大推動到縣府各所屬機關單位，尋找節能減碳解方，縣府期盼做到碳中和，從日常生活、交通工具、建築能效到產業轉型，全面推動低碳生活實踐。（編輯：謝雅竹）1131227