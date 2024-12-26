阿根廷總統米雷伊誓言推核能 應對AI吃電怪獸挑戰

（中央社布宜諾斯艾利斯26日綜合外電報導）阿根廷總統米雷伊近日矢言，將在國內設置核子反應器，為消耗大量電力的人工智慧（AI）伺服器設備供電。

法新社報導，米雷伊（Javier Milei）說：「核能是唯一效率夠高、資源充足，且能快速擴展的能源，可以滿足我們的文明發展所需。」

米雷伊20日在一支影片中提到，當前產出能源「不足以供應（來自AI的）新需求，這就是為何我們堅信，核能將在全球復興」。

阿根廷目前有3座運作中的核電廠，分別是阿圖恰一號（Atucha I）、阿圖恰二號（Atucha II）和恩巴塞（Embalse）核電廠。根據官方資料，阿根廷核能產量今年7月創下該國歷史新高，占全國發電量近9%。

由於涉及密集運算，運行AI會消耗大量電力。科技公司一邊尋找能滿足AI需求的能源，一邊還得信守自己的零碳排放承諾，因此一些企業尋求更多核能、風能和太陽能選項。

負責阿根廷核能計畫的顧問芮岱爾（Demian Reidel）表示，第一步將是「在阿圖恰（核電廠）廠址建設小型模組化反應器（small modular reactor, SMR）」，儘管這項技術仍處於開發階段。

SMR是一種核子反應器，其尺寸及發電能力都不如傳統反應器，不過優點是成本較低且易於安裝。

根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA），俄羅斯於2020年開始營運首個擁有2座SMR的核電廠。阿根廷、加拿大、中國、韓國和美國均有多個SMR計畫正在開發或等待許可中。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）稱米雷伊的聲明「充滿希望」，還強調核能「是阿根廷過去70年來所使用，並取得顯著成功的工具」。

阿根廷國家原子能委員會（National Atomic Energy Commission）20年來一直致力於建設CAREM小型模組化反應器。不過批評者指出，在保守派米雷伊的政府大砍預算下，這項計畫已陷入停滯。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1131226