研究：社媒談碳移除遞增 但新技術討論度低

（中央社紐約25日綜合外電報導）科學期刊「自然」（Nature）近日發表一份研究，分析過去10年社群媒體上公眾對碳移除的評論，發現公眾對碳移除討論逐年遞增，但傳統方式遠多於新興技術。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，這份研究承認公眾輿論對二氧化碳移除（CDR）這門攸關氣候的領域，確有不容忽視的影響力與重要性。

這份研究蒐集2010到2022年推特（Twitter,現已改名為X）上近57萬則與10種碳移除作法相關的英文推文。

涵蓋的技術面向包含土壤碳封存、生態系統修復、新造林/森林復育、藍碳（透過海洋動植物從環境中吸收與封存碳）、直接空氣捕集（DAC）、加速風化（主要透過將玄武岩等矽酸鹽岩石磨成細粉，與二氧化碳化學反應後加速碳封存）。

海洋施肥（海中添加營養物質促進藻類生長從而吸收更多碳、海洋鹼化（增加海中鹼度提升吸收和儲存碳的能力）、生物炭（biochar）以及具備碳捕集與封存的生物能源（BECCS，以生質能源發電並捕集過程產生的碳排加以封存）。

研究顯示過去10年公眾對碳移除討論的平均年增率為32%，支持度也有所增加。

整體而言，偏傳統的碳移除方法佔所有相關討論的55%最多，新興技術僅17%。

討論最多者是傳統技術的植樹造林和生態系統修復，且大多都是正面評論。

研究將推文用戶概分為偶爾（一到兩條碳移除推文）、中等（50條以內相關推文）和頻繁（超過50則相關推文）3類。

藉由分類，研究人員得以看出偶爾討論者多傾向關注重新造林等傳統方法，而頻繁討論者則更多談論直接空氣捕集等新穎技術。除BECCS外，大多數對各種碳移除方法的正面推文比例會隨時間增加。（譯者：陳亦偉）1131226