伊拉克計劃2027年底前停止天然氣燃除 減少甲烷排放

（中央社巴格達24日綜合外電報導）根據伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）辦公室發布的聲明，伊拉克當局最近宣布，這個能源豐富的國家計劃在2027年底前，全面淘汰汙染性的燃除天然氣作法。

法新社報導，在原油生產或加工過程中進行天然氣燃除的目的，是要將多餘的甲烷轉化為二氧化碳，但這項過程常常未能徹底完成，反而導致更多甲烷釋放。

根據世界銀行（World Bank）的資料，伊拉克是全球天然氣燃除率第3高的國家，僅次於俄羅斯和伊朗，去年燃除約180億立方公尺的天然氣。

蘇達尼辦公室23日晚間透過聲明表示，伊拉克在「減少天然氣燃除方面的表現有所改善」。

聲明提到，伊拉克目前已成功減少67%的燃除行動，並計劃在明年年底前將這一比例提升至80%。

此外，伊拉克的目標是在2027年底前全面淘汰天然氣燃除，較上屆政府設定的2030年目標更為提前。

伊拉克於2017年加入一項由世界銀行主導的全球倡議，目標是在2030年底前停止天然氣燃除行為。

雖然進行天然氣燃除的成本比捕集、處理和銷售相關天然氣更加低廉，但綠色和平中東與北非分部（Greenpeace Middle East and North Africa）在今年4月的報告中指出，天然氣燃除會「產生多種與致癌相關的汙染物，包括苯在內」。

聯合國（UN）認為，伊拉克是全球最容易受到氣候變遷影響的5個國家之一。 近年來，伊拉克面臨日益嚴重的乾旱，沙漠化問題也進一步惡化，一年中許多時間都受到沙塵暴侵襲。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1131225