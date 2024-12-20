全國青年景觀賽新北頒獎 「神農藥響」奪10萬元

（中央社記者趙敏雅新北20日電）第6屆全國青年景觀競賽冠軍今天揭曉，設計施作組冠軍由新北市立淡水商工園藝科與里予景觀有限公司合作的「神農藥響」奪下，抱回新台幣10萬元獎金，作品展現自然療育力，獲得評審一致好評。

新北市長侯友宜下午出席2024全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮，參觀8組療癒景觀空間，體驗作品巧思設計。

侯友宜指出，為鼓勵大家積極參與，今年總獎金從前一屆20萬元加碼到30萬元，希望景觀美學、綠美學不斷延續。

他表示，推動城市進步過程中，不僅要追求城市發展與現代化，更要注重市民健康生活與生態永續，市府推動韌性農業及淨零碳排，透過政策實踐，提升城市生活品質；全國青年景觀競賽及社區綠美學競賽就是從日常生活中開始，做一點景觀綠美化改造，就能大幅改善整體環境、生活品質。

今年競圖組第一名由中原大學地景建築系畢業的王聖勛以作品（The Crowd, The Nature。IN LISTENING）奪得，其去中心化及植栽等設計，形成都市中留白的療癒環境，獲評審青睞。

設計施作組冠軍為淡水商工園藝科與里予景觀有限公司合作的「神農藥響」，團隊說明，以神農嚐百草為設計出發點，以竹子為主要素材，透過錯落植物與竹音共振創造各種樂器聲音，營造音樂慶典氛圍，以音樂方式回應神農大帝的慈悲，大家在這空間裡可以自由創造出屬於自己的聲音。

新北市政府綠美化環境景觀處指出，第6屆全國青年景觀競賽設計施作獲獎的8組作品即日起到2025年1月19日在三重神農百草公園展出，歡迎民眾到場體驗。（編輯：戴光育）1131220