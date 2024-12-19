拜登政府公布新氣候目標 川普返白宮恐威脅抗暖化行動

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國拜登政府今天根據「巴黎協定」（Paris Agreement）公布新的氣候目標，但總統當選人川普數週後即將重返白宮，可能會使這項努力面臨威脅，動搖美國對抗全球暖化的行動。

法新社報導，根據白宮公布的「國家自定貢獻」（NDC），美國承諾在2035年底前將整個經濟體的溫室氣體排放，相較2005年水準減少61%至66%，也反映美國將長期氣溫升幅控制在攝氏1.5度內的目標。

這些政策的目標是讓美國在2050年底前達成淨零碳排。拜登在影片聲明中讚揚道：「我為我的政府推動美國歷史上最具膽識的氣候工作事項感到驕傲。」

「我們會把這次生存威脅轉變為一次世代性的機會，為後代改變我們的國家。」

然而，拜登的氣候政績岌岌可危，因為川普預計會在第2個總統任期大幅削減環境保護措施，並收回包括「巴黎協定」在內的國際承諾，與他的第1個任期相似。

川普過渡團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）透過聲明告訴法新社：「川普總統在第1個任期推動了保育和環境管理，同時促進家庭經濟成長。」

她補充說，川普的政策「為消費者提供可負擔又可靠的能源，以及穩定且高薪的工作」，川普並承諾在新任期「再次為美國家庭帶來乾淨的空氣和水，同時讓美國再次富裕」。

拜登全球氣候特使波德斯達（John Podesta）向記者承認，雖然川普「可能會暫時擱置氣候行動」，但他仍對民間、州及地方政府推動進展充滿信心。

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）的柯里特斯（Rachel Cleetus）表示：「這對那些瞭解應對氣候變遷對經濟有益的州、市和企業來說，是個重要的號召與基準。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1131219