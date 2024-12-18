彭啓明：2035淨零目標 估1月氣候委員會討論

（中央社記者張雄風台北18日電）環境部長彭啓明今天表示，關於淨零路徑的階段目標，目前2030、2032及2035年都已概算，但需進一步確認。預計年底行政院會公布2030年減碳目標，明年1月氣候委員會討論2035年的目標。

環境部今天舉辦「新空品政策白皮書規劃啟動」記者會。彭啓明會中表示，氣候變遷因應法規定環境部必須在今年提出第3階段溫室氣體管制目標，2030、2032及2035年的數字目前已有概算，因此預計年底前會由行政院公布2030年的目標。

彭啓明指出，至於2032、2035年的目標，由於還需再經國家氣候變遷對策委員會討論，委員會訂於明年1月23日開會，屆時可能會有較確定的結果；每個數字都是各部會數據堆疊出來，希望減量目標讓大家可以接受，但也期待能更好。

彭啓明強調，淨零數字堆疊很複雜，環境部正在檢視各部會的數值，「像是做糾察隊的工作」，希望能在可討論的基礎下進行。

彭啓明說明，等淨零路徑出來，就要請教專家如何加強空氣品質，因為空氣品質與淨零共利。他也坦言，「現在空氣品質防制的數據不足」，例如若全台灣機車換電動車，空氣品質會怎麼改變也沒有數字，因此都需要再計算，讓淨零和減空污一起走。

國發會所公布台灣2050淨零路徑階段減碳目標，2030年將較2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點。（編輯：張雅淨）1131218