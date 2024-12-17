歐盟排放新規2025上路 歐洲車商調漲汽油車應變

（中央社巴黎/格但斯克17日綜合外電報導）歐盟明年將實施更嚴的汽車排放標準，恐使利潤已然萎縮的汽車業雪上加霜。歐洲汽車製造商們現只好拉高汽油車售價兼備妥電動車折扣方案，先應付明年排放變嚴的挑戰。

路透社報導，歐盟2025年1月1日起將大幅壓低汽車碳排上限，意味大部分車商的整體銷售裡須至少1/5為電動車，方能避免最高達150億歐元（約新台幣5120億）的罰款。

然根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，2024年截至目前，歐洲整體汽車銷售裡僅13%為電動車，離1/5的門檻還有一段距離。

歐洲汽車商當前已遭遇銷售疲軟帶來的產能過剩、中國製電動車競爭越來越強等難題，以致福斯汽車（Volkswagen）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）及其他車商近幾個月利潤都拉警報。

法國汽車遊說團體PFA的主任摩提伍（Marc Mortureux）表示，歐洲車商須得賣更多電動車，然而電動車成本高於傳統燃油車，當下環境又處於政經環境高度不確定、電動車補助越來越少更難吸引消費者。

福斯汽車、斯特蘭蒂斯集團、雷諾（Renault）過去兩個月紛紛將汽油引擎車款的售價調高數百歐元，盼能擋掉一些想買汽油車的消費者，並在價差拉近下讓電動車更好賣。

斯特蘭蒂斯旗下寶獅（Peugeot）上月調漲純電車以外的所有車款，最高調漲500歐元（約新台幣1萬7000）；雷諾也調漲一些純汽油車款，像把Clio SCE 65調高300歐元（約新台幣1萬），但油電混和車凍漲。

然而這種調漲汽油車售價的策略未必奏效。一名歐洲汽車大廠的消息人士就說，調高油車售價的出發點是為拉近與電動車的價差，但鑒於車市買氣疲軟，調漲油車未必然能讓電車賣更多。

根據2024年估算，只有中國上海汽車（SAIC）、富豪（Volvo）與特斯拉（Tesla）達得到歐盟2025年的排放新規－實際上路狀況下每公里碳排93.6公克。

不管是調漲油車還是給電車打折，都會讓已然疲軟的汽車業利潤更少，歐洲車業目前仍希望歐盟當局能高抬貴手，將標準放寬。

法國汽車遊說團體PFA總裁夏泰爾（Luc Chatel）今年10月在巴黎車展時告訴媒體：「每家公司的忍耐都是有限度的，電動車沒那麼好賣然後又要我懲罰汽油車，這樣是要我造什麼，馬車嗎？」（譯者：陳亦偉）1131217