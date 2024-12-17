日本能源計畫修正案提升再生能源占比 刪除減少依賴核電等用語

（中央社東京17日綜合外電報導）日本政府今天公布「能源基本計畫」修正案，同時提出2040年度各種能源發電占比目標。值得關注的是修正案刪除有關減少依賴核電等用語，並提高再生能源占比至4成到5成。

日本每日新聞報導，日本政府經濟產業省今天公布作為中長期能源政策方針的「能源基本計畫」修正案，刪除了2011年福島第一核電廠核子事故後提出的「盡可能減少對核電依賴度」用語，轉為同意重建核電機組，回歸核電的立場變為鮮明。

這項修正案今天在經濟產業大臣諮詢機構、由學者專家組成的綜合資源能源調查會基本政策分科會議上被公布。

修正案中明確記載「最大限度利用」包括核電在內的脫碳電力來源，並在維持過去「將再生能源作為主要電力來源」同時，新增「力求不過度依賴特定電力來源，以追求能源組合（發電量結構）平衡作為目標」。

表示各種電力來源占總發電量比率的2040年度能源組合暫定值，今天也配合修正案一併公布。

在再生能源占比部分，原訂2030年度36%到38%的目標，到2040年度將提升至4成到5成。其中太陽光電占比約22%到29%、風力發電占比約4%到8%。

至於火力發電占比原訂41%，但因為在減碳過程中仍需維持穩定供電，所以必須善用液化天然氣發電，以致2040年度的火力發電占比依舊在3成到4成。核電部分則維持2成。

在總發電量部分，原本預估2030年度為9340億瓩時，但到2040年度預料將進一步增加到1.1兆到1.2兆瓩時。

日本政府原本預估隨著推動節能與人口減少等情況，總發電量也會減少，但考慮到未來將增設半導體工廠與資料中心等影響，所以調高預測值。

根據最新預想，如果要達成核電占比2成的目標，日本全境現階段未決定廢爐的36座機組需全數運轉，但現況是許多機組已老舊。

因此，日本政府2021年制訂能源基本計畫時未寫入的「研發及安裝次世代革新反應爐」及「重建」方針，都加進這次的能源基本計畫修正案中。

日本政府內閣會議2023年2月通過「實現綠色轉型（Green Transformation, GX）基本方針」，只同意在決定廢爐的核電廠腹地內重建機組，但這次修正案同意在同一家電力公司擁有的其他核電廠腹地內以「重建」名義新建機組。

但即使如此，對電力公司來說，面對安全對策費用高漲等因素，新建核電機組的門檻變高。因此，修正案除將透過「完善制度措施與市場環境」敦促業者投資，也將評估「對於民間金融機構難以負擔的風險，利用政府信用提供融資」等方案，展現出政府全面支持的立場。（譯者：黃名璽）1131217