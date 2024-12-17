加拿大台商搶攻原民經濟 亞伯達省興建太陽能電廠

（中央社記者程愛芬溫哥華16日專電）加拿大亞伯達省貓頭鷹河梅蒂斯原住民社區（Owl River Métis Community）和台裔企業家創立的文化之路發展公司（Culture Pathway Development Corp.）宣布建立創新合作夥伴關係，今天正式簽署太陽能發電計畫和土地開發協議，進一步為台灣和加拿大經貿往來添磚加瓦。

文化之路發展公司執行長陳建仲（Charlie Chen）對中央社表示，和原住民社區的合作將從興建3座太陽能發電廠開始，容量分別為5兆瓦、20兆瓦和40兆瓦。「原住民社區重視環保，我們的發電廠百分百符合清潔、再生能源理念，因此這項計劃很快就獲得原住民族和當地省市政府的支持」。

經過整地、申請執照等流程，第一座5兆瓦的電廠，計劃於2026年初在亞伯達省會愛德蒙頓東北約220公里處的Lac La Biche郡動工，該年9月即可營運發電。

陳建仲少時隨父母移民加拿大，多倫多大學畢業後赴美攻讀碩士，之後回台灣工作，2018年決定「回流」加拿大開展新生涯，隨即創辦新能源公司Amor Energy，致力於太陽能板、電動汽車充電樁等生意。公司規模快速成長，承接不少大型標案，例如宜家家居（IKEA）在加拿大西部各城市的停車場充電樁都是他們所安裝的。

勤懇的經商態度為陳建仲廣結善緣，有機會認識了貓頭鷹河梅蒂斯原住民社區，對當地風土人情產生強烈好感，「那裡的人真的非常和善，我很想盡力幫他們」。

為原住民長期的經濟發展著想，陳建仲除了在當地發展太陽能電廠外，還將計劃設立一個人工智慧和區塊鏈技術的資料中心（data center），聘僱更多原住民來工作，「太陽能廠若完工後開始運作，需要的維護人員並不多，但資料中心一旦設立，能聘僱更多當地原住民，也吸引更多人才、公司和資金進駐社區，對社區繁榮大有幫助」。

陳建仲計劃在太陽能板下興建溫室、種植農作物，他說「糧食作物是長長久久的經濟模式，且單純發電賣電，5年可回本，若加上銷售溫室的番茄、生菜等作物，更快能回本」。

此開發案可創造多達800個建築工作崗位，施工完成後也會有更多永久性工作崗位，貓頭鷹河梅蒂斯原住民社區主席昆塔爾（Jack Quintal）稱讚陳建仲是值得信任的夥伴，「他不僅只想著利潤，而是願意支持我們社區的就業、教育和商業機會」。

昆塔爾很高興找到一個在永續發展和文化保護基礎上可共同努力的夥伴，「我們彼此在傳統價值觀與現代創新相融合，為社區攜手打造更綠色、更健康的未來」。

陳建仲透露，這個合作消息才剛曝光，已有其他原住民族部落主動找上門，希望公司也能協助他們發展經濟。

駐溫哥華貿易中心主任邱仕敏喜見台商深化與加拿大原住民社區的關係。他對中央社說：「台灣和加拿大同為『原住民族經濟貿易合作協議』（IPETCA）創始成員，加拿大『印太戰略』也強調原住民經濟賦權，這正是台商可以切入、共創雙贏之處。」

邱仕敏表示，台灣在電子資訊、溫室農作等技術都非常強大，台貿中心正協助陳建仲對接一些台灣廠商進行合作，「很多台灣優質的廠商想要進軍加拿大，相信陳建仲能找到合適的資源，帶領更多台商勇闖加拿大」。（編輯：張芷瑄）1131217