中國嚴控甲烷排放 2027年4月所有煤礦需合規

（中央社新加坡13日綜合外電報導）中國生態環境部宣布，為降低氣候暖化元兇之一的溫室氣體甲烷排放，將實施更嚴格規範以減少煤礦開採過程排放出的甲烷。

路透社報導，甲烷造成的暖化效應是二氧化碳的80倍，然而甲烷在大氣存留時間僅約10年，遠低於二氧化碳的1000年，意味減少甲烷對遏止暖化可較快收效。

全球已有150多國宣示要在2030年底前減少30%甲烷排放。中國尚未訂出類似目標，但去年允諾會從礦場捕捉更多甲烷，並加強對畜牧場、垃圾掩埋場管理。

中國生態環境部發言人12日在記者會說：「積極、穩妥、有序控制甲烷排放，兼具減緩全球溫升的氣候效益、能源資源化利用的經濟效益、協同控制污染物的環境效益和減少生產事故的安全效益。」

根據新規，排放甲烷濃度達8%以上，且每分鐘排放超過10立方公尺甲烷的煤礦，必須設置甲烷捕集機制，無法利用的氣體則需進行焚燒處理。之前的標準為2008年所訂的30%，當時主要是為防煤礦爆炸並推動煤層氣作為燃料利用。

生態環境部還說，所有新煤礦須從2025年4月起符合新規，現有煤礦會給時間調整，但也需在2027年4月前完成改造並達標。

中國擁有約3000座煤礦，甲烷排放占全國總量的40%，與農業活動的甲烷排放占比相近。

根據「全球能源監測」（GEM）組織12日發布的最新研究指出，2023年1月1日至2024年4月1日期間，人造衛星在中國、澳洲、哥倫比亞和墨西哥的煤礦觀測到多達23股大規模的甲烷排放雲，顯示煤礦的甲烷排放屬衝擊全球的議題。（譯者：陳亦偉）1131213