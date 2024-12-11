內政部推老宅延壽 修復免拆屋大幅降低碳排

（中央社記者高華謙台北11日電）內政部政務次長董建宏說，全國老屋約500萬戶，難以在短期全面更新重建，內政部將加速老宅延壽整建維護，藉快速評估與修復補強技術，提升老屋安全性能與改善居住品質，且因無需拆除重建，可減少約60%至70%碳排。

內政部10日舉辦「老宅延壽 老人更安心研討會」。董建宏主持綜合座談時表示，台灣將在明年正式邁入超高齡社會，依內政部統計，全台屋齡30年以上的老屋約有500萬戶，超過總體住宅總量的半數，房屋要在短期全面更新重建，可能不切實際也緩不濟急。

董建宏說，加上都會區土地缺乏，新興住宅建設往都會區外部發展，迫使青年族群人口大量外移，加劇人屋雙老和都市空洞化現象，因此啟動老宅延壽計畫勢在必行。

董建宏指出，現今高齡老宅主要面對如建築物耐震、年久龜裂、漏水、外牆磁磚掉落、電線雜亂老舊走火等課題，以及居家電梯、浴廁防摔照護等通用設計問題，若能適當整建維護，不僅可增進高齡者行動便利性、提升居住安全與舒適性，並活化都市機能，有助實踐高齡者在地安養社會理想，有效減輕都更危老重建負擔。

董建宏進一步表示，建築物延壽藉由經濟、簡易、快速評估與修復補強技術工法，在短期內提升安全性能、改善居住品質，而且無需拆除重建，可減少約60%至70%碳排，所帶來的建築減碳成效，將可加大台灣淨零建築推動力道。

董建宏說，面對人屋雙老困境，內政部將透過政策整合、行政程序簡化、提高資金挹注並結合減碳綠色金融提高誘因，投入專業人力及輔導團隊，加大力度協助公寓大廈成立管理委員會，完善延壽機制，加速老宅延壽整建維護工作，進而提升高齡者行動能力和居住安全。

他說，政府將持續與居民協調溝通，並輔導人員及專業人力投入，同時也會鼓勵不動產業與營建產業積極參與，共同打造新興產業鏈，提供完善服務運作機制，降低居民參與整建維護門檻，共創所有關係人與參與者的利基。（編輯：林家嫻）1131211