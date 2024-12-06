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Meta簽訂太陽能電力合約 推動零碳能源策略

2024/12/06 17:46:05

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta今天宣布，已與再生能源公司Invenergy簽訂供應760千瓩（MW）太陽能電力的合約。這是Meta為應對因採用人工智慧（AI）技術而增加的電力需求，尋求核能等潔淨能源的一環。

法新社報導，這項計畫涵蓋美國4個州太陽能設施，並使Meta與總部位於芝加哥（Chicago）的Invenergy之間的再生能源合約總量超越1百萬瓩（GW）。

這些設施預計將在2024年至2027年間投入營運，所產生電力將供應當地電網，而Meta會獲得使用再生能源認可，以支持用再生能源支撐所有營運需求的目標。

Invenergy執行副總裁羅曼（Ted Romaine）表示：「電力需求正在飆升。」他強調，這項計畫將創造就業機會，並「為地方帶來數以百萬計美元的經濟效益」。

Meta全球能源負責人帕雷克（Urvi Parekh）指出，這項協議有助以潔淨能源滿足公司日益增長的能源需求。

Invenergy是美國最大的私人潔淨能源開發商，該公司稱，已在美洲、歐洲和亞洲開發超過3萬2000千瓩的再生能源專案。

Meta 3日宣布，計劃在美國尋求新增1 GW至4 GW核能發電量的方案，預計從2030年代初開始營運。這項核能計畫的目標是要支持Meta不斷發展的AI營運和資料中心，同時增強電網可靠性。

由於運行AI技術涉及密集的運算，因此需要大量電力，若使用燃煤或燃氣電力，還會排放很多二氧化碳。

為尋找既能滿足電力需求、又能維持零碳排承諾的能源，科技公司對核能、風能和太陽能的需求正在增加。

Meta計劃引入核能的舉措與微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等企業不謀而合，這些公司也在努力尋求足夠電力來滿足AI相關用電需求並且達成零碳排目標。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131206

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