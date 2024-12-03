電動車轉型加經濟放緩 中國漸卸下石油需求龍頭

（中央社新加坡3日綜合外電報導）中國的原油進口正往最快明年達到峰值邁進，較外界原先預估的期程提前。一直以來中國都是全球最大原油買家，現因電動車普及與經濟放緩等因素，中國交通用油需求開始下滑。

路透社報導，中國朝電動車輛轉型的速度震驚石油生產方與投資人，畢竟全球還沒有其他單一市場能取代中國原本的石油需求地位。

根據英國石油（BP）所做「世界能源統計回顧」（Statistical Review of World Energy）的資料顯示，過去30年全球石油需求平均每天增加110萬桶，而中國就佔其中的41%，在全球石油需求增長中佔極大比例。

今年7月，中國純電動車與油電混和車銷售量首度超越內燃機引擎燃油車，從而減弱中國為煉油廠生產汽油而進口原油需求。此外，經濟持續疲軟也讓整體石油消費放緩。

國際能源總署（IEA）需求分析師希利（Ciaran Healy）指出，中國從2023年開始本應進入一段為期3年的交通運輸燃料需求高原期（需求穩定處在高點但不增長），然而到2024年需求就開始出現下降。希利的說法與中國國內的石油研究人員吻合。

希利告訴路透社，原本國際能源總署今年6月還預測，中國將在2025到2027年步入石油需求高原期，然而實際期程卻提早約2年。

雖然外界預期今年11月中國的原油進口會出現反彈回升，但2024年1到10月的進口量較去年同期減少3.4%，降幅之大相當罕見，僅次於2021年1到10月受COVID-19疫情影響時進口下滑7.2%。

中國的石油需求下滑也影響到油價。儘管有俄烏與中東戰事，今年大部分時間國際油價都坐落於每桶70到80美元區間，也讓石油輸出國家組織（OPEC）難以實現增產計畫，促使OPEC連續4次下修2024年的需求成長預測。（譯者：陳亦偉）1131203