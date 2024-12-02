全球塑膠公約未果 彭啓明：台灣將討論新減塑期程

（中央社記者張雄風台北2日電）全球塑膠公約歷時一週談判，因歐盟及產油國意見分歧，最終仍未達成共識，暫訂明年將繼續開會。環境部表示，台灣明年也會邀集各界討論至2035年的減塑期程。

「全球塑膠公約第5次會議」（INC-5）共有170多個政府組織、400多個觀察員、組織參與，歷經7天44場會議討論，於昨天閉幕，但各方未能就公約內容達成共識，僅訂「主席文本」約定明年再進一步討論。

環境部今天舉辦「聯合國塑膠公約INC-5會議結果說明」記者會。此次前往韓國的台灣觀察團代表之一、台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕表示，全球塑膠公約草案內容共有32條，較有爭議、分歧的包含第3、6及11條等。

樊國恕說明，各國分歧部分，包含塑膠製品要求應考量國情和能力識別有問題的塑膠產品、管理層級、列入的產品或化學物質標準；塑膠產品設計要求應考量國情和能力加強塑膠產品管理；需考量國家能力，建立專門多邊機制作基金援助，協助發展中國家轉型。

樊國恕表示，整體來說，這次爭議主要是歐美國家及產油國家之間的糾纏，氣候變遷減碳，對產油國已有衝擊，再加上減塑，這樣的拉扯是可以想像的。

樊國恕指出，這次公約討論主要由歐盟主導，台灣是外貿為主，歐盟也是重要對象，因此對於塑膠的替代、管制，產業界應該要思考，不然遲早會被納入管制。

環境部長彭啓明接受媒體聯訪時表示，全球塑膠公約與氣候談判一樣，已經進入深水區，有些產業需要變革；今年雖然國際有高度共識，但仍稍延誤。

彭啓明認為，這次公約凸顯塑膠對於環境、人體健康的危害，相信國際也看見這樣的趨勢；台灣非常重視環保，過去減塑也有成功案例，國際貿易競爭的環境很重要，因此會邀各界討論至2035年的減塑期程。

彭啓明指出，目前也在觀察塑膠聚合物是否有新趨勢，以離岸風電為例，葉片就是塑膠聚合物及玻璃纖維結合，可以抗海風，國際上也有分解方式；相信未來新型態的塑膠會有新的技術、也是新的商機，期待能有新的科技往前走。

環境部表示，未來於締約方大會召開時，將爭取周邊活動機會，分享台灣推動生產者延伸責任、應回收制度的相關經驗，提供各國參考。

此外，環境部提到，目前正在進行的循環經濟促進法修法，將提供法律支持，進一步促進塑膠資源循環利用。（編輯：張雅淨）1131202