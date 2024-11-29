海運淨零轉型 海員總工會：台灣這方面人才短缺

（中央社記者汪淑芬台北29日電）交通部航港局今天舉辦「國際海運雙軸轉型前瞻論壇」，航港局長葉協隆表示，全球海運面對淨零排放浪潮，無法置身事外。中華海員總工會理事長章烈忠說，台灣這方面人才短缺。

葉協隆說，面對全球氣候變遷與淨零排放的浪潮，國際海運不僅無法置身事外，國際海事組織（IMO）近年更明顯制定全球海運減排的戰略與具體規範，全球海運產業正面臨著巨大的挑戰。

陽明海運董事長蔡豐明說，海業每年排放的溫室氣體超過10億噸，占全球年總排放量3%，海運燃料轉型剛開始但已經上路，日本海事協會ClassNK估算，至2030年，替代燃料生產成本將高於傳統燃料1.5至4倍，電製甲烷/電製甲醇是生產成本最貴的燃料，大量投資使船舶達到脫碳目標是必要的。

章烈忠說，2024年起，歐盟碳交易系統（ETS）將航運業納入，要求船舶報告碳排放數據，並推動企業使用低碳技術，而台灣的海運在淨零轉型面臨人才短缺等問題，現在航運業高端人才流失現象嚴重，許多優秀人才選擇到其他行業或國外發展。

章烈忠指出，台灣的海事教育偏重理論，缺乏實務與創新能力的培養，且其他國家在淨零技術領域起步早，台灣面臨國際競爭壓力，須加速追趕。

財團法人驗船中心執行長鄭志文說，國際海事組織規範船舶溫室氣體排放強度將逐漸加嚴，並建立定價機制，相關措施2025年4月就會定案，使用化石燃料者將首先面臨挑戰，若為液化天然氣LNG有機會使用至2039年。

鄭志文說，短期替代燃料的選項，包括：LNG、生質燃料、甲醇等低碳燃料；長期選項包含綠氨、綠色甲醇、綠氫等，生質燃料Bio-Fuel或碳中和燃料e-Fuel，較有機會滿足2045年以後的要求值，但無論選用何種替代燃料，最終都需以綠電合成的綠色燃料才能達到2050目標。

蔡豐明也提到應關注研究船舶節能技術，包括碳補捉裝置、氣泡減阻、節能風罩、節能螺槳、排氣廢熱再循環等；另透過智慧化航運節能，例如：優化航行路線，實現最短、最快的航行時間和最低的燃料消耗；透過大數據等技術，提升港口作業效率等。（編輯：管中維）1131129