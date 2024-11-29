調查：鋼鐵大廠幾不用再生能源 低碳轉型遠落後

（中央社新加坡29日綜合外電報導）一份對全球18家大型鋼鐵業者所做的調查顯示，鋼鐵巨頭們在轉型低碳生產上遠遠落後，一些大廠的生產所需能源仍全部仰賴化石燃料。

路透社報導，鋼鐵業約佔全球碳排總量的7%，相當於整個印度在全球所佔碳排量；傳統的燃煤煉鋼每產出1噸鋼鐵，就產生2噸二氧化碳排放。

當前其實已有取代傳統燃煤煉鋼的方法，包括煉鋼電爐（EAF）改用再生能源，也有人力推用綠氫而非燃煤來製鋼。綠氫是透過再生能源把水電解後取得，已成為運輸和煉鋼等難以脫碳產業減少碳排一項方法。

總部設於雪梨的氣候環團Action Speaks Louder指出，然而2022到2023年，全球一些規模最大的鋼鐵業者的煉鋼能源仍99%仰賴化石燃料。

這份最新調查的作者兼Action Speaks Louder策略主任凱利（Laura Kelly）表示，鋼鐵被視為難以減碳的產業，最主要難關其實是成本負擔問題，「形同讓鋼鐵製程減碳在技術上仍做不到」。

調查指出，表現最佳的鋼鐵業者為瑞典的SSAB公司，19%煉鋼所需電力來自再生能源；表現最差勁企業裡不乏南韓的業者。

現代鋼鐵（Hyundai Steel）、東國製鋼（Dongkuk Steel）、浦項鋼鐵（Posco）雖然大部分用的是電爐，然而他們使用再生能源比例不是零就是趨近於零。

凱利表示，出於已對化石燃料基礎設施（包括進口引進原料的碼頭和管線）投入重本，一些公司覺得維持現有作法（如燃煤煉鋼）能維繫既得利益。（譯者：陳亦偉）1131129