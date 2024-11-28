中華化轉型化學製造服務業 鎖定半導體與循環經濟

（中央社記者潘智義台北28日電）中華化總經理干凱恩今天表示，自今年3月接任以來，積極推動轉型，從傳統化學製造業提升為化學製造服務業，瞄準半導體、高階塑料、循環經濟供應鏈。

中華化今天舉行法人說明會，干凱恩說明，第5條電子級硫酸產線預計於明年第1季完工，新增年產能3萬噸，有助掌握轉型節奏。

干凱恩指出，中華化過去主要透過中間盤商及經銷商服務客戶，產品銷售模式使公司難以即時掌握市場動態與情報。未來的營運策略將以客戶應用為核心，透過掌握下游客戶應用與市場趨勢機會，不斷改良與優化產品規格。

他進一步說明，半導體製程所需的清洗與蝕刻液種類繁多，包括硫酸、雙氧水、異丙醇等大宗電子化學品以及去光阻劑、顯影液、蝕刻液等製程類型化學品。中華化雖為後進者，但將直面半導體業者，快速響應客戶需求，加速營運步伐。

中華化目前公司已有4條電子級硫酸產線，產能稼動率約7成，新建的第5條產線將新增年產能3萬噸，並針對客戶驗證需求全面配合。

此外，在特用化學產品線，中華化與客戶採取共同開發模式，專注於高頻樹脂材料、航太燃油及工程塑料單體等領域的產品研發。基礎化學品則由原先服務水處理產業，進一步跨足循環經濟領域，提供客戶解決方案，跳脫傳統產品買賣的商業模式。

在ESG（環境保護、社會責任、公司治理）方面，中華化已採用蒸汽餘熱發電，但因應明年電費走勢，計畫於工廠倉儲區域鋪設太陽能板，預期每年可節約新台幣1000萬元電費。

碳盤查部分，中華化已展開針對各產品碳排放量的計算，預計於明年完成3個廠區的碳盤查，並與客戶合作，共同為供應鏈減碳。

干凱恩強調，自2022年關閉中國啟東廠後，公司將資金與營運能量集中於台灣，全面跟隨半導體客戶與化學供應鏈的需求，並向半導體、高階樹脂材料與化學品循環經濟市場積極邁進。

中華化統計，2024年第3季基礎化學品占營收比重49%，電子級化學品占22%，特用化學品占29%；前3季基礎化學品營收占比46%，電子化學品22%，特用化學品32%。（編輯：楊蘭軒）1131128