TCDD攜手國際碳信評公司 盼建立接軌國際碳權方法學

（中央社記者羅元駿台北28日電）台灣碳權數位經濟發展協會今天與國際碳信評公司簽署合作備忘錄。台灣碳權數位經濟發展協會表示，未來將攜手國際碳信評公司Sylvera，針對台灣交易碳權標準和分級提供建言，同時，建立台灣與國際接軌的碳權方法學，並促成國際合作，透過民間力量協助友邦國家。

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）今天舉辦「碳」索台灣與國際接軌的實踐路徑論壇，台灣碳權數位經濟發展協會理事長黃釗盈與國際碳信用評等獨立公司Sylvera亞洲業務總監布斯（Louis Booth）共同簽署合作備忘錄（MOU）。

黃釗盈致詞時表示，今年的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）討論到巴黎氣候協定6.2和6.4條新進展，可望成為台灣對抗氣候變遷、淨零碳排及國家自主貢獻的新解方。

巴黎氣候協定6.2條「國際可轉讓減緩成果（ITMO）」概念，為允許一國將減碳成果轉讓給另一方，促成雙邊或多邊自願性碳權交易；6.4條則是以建立全球碳權交易機制為目標，為各國、企業創建一個由聯合國管理的統一體系。

黃釗盈指出，Sylvera是英國註冊的碳權評級機構，這次雙方簽署MOU有3個目標，首先是台灣去年碳權交易上路，但如何確保碳權品質，Sylvera在國際富有經驗，與TCDD一起提供台灣交易碳權的標準和分級建言。

再來是碳的方法學，黃釗盈說，可以借重Sylvera的專業和經驗，建立台灣與國際接軌的碳權方法學，最後是國際合作，因對抗氣候變遷不只是錢與人，還要有知識，希望透過民間力量協助友邦國家。

英國在台辦事處經濟發展處處長戴翔（Shyam Desai）表示，台灣和英國在碳領域相關的合作非常重要，今天的簽約儀式是雙方重要一步，未來英國也會持續強化在台跨部門間合作的戰略支持。

黃釗盈補充，回顧過去TCDD推動台灣與國際接軌中活動，從啟蒙性的「綠經浪潮」，到深入探討的「碳經濟價值鏈一條龍」，再到引進國際碳平台Sylvera並與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）委員對話等，協助企業對抗碳焦慮並將台灣融入全球碳經濟。（編輯：潘羿菁）1131128

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）28日下午舉行「碳」索台灣與國際接軌的實踐路徑論壇記者會，理事長黃釗盈（圖）出席致詞。中央社記者鄭清元攝 113年11月28日