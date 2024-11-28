台達電助台中港導入智慧園區解方 打造低碳永續商港

（中央社記者曾仁凱台北28日電）台達電今天宣布與台灣港務公司台中分公司合作，協助導入智慧園區解決方案，不僅整合既有的用電、用水及再生能源資訊，還能顯示碳排、綜觀能耗資訊等，全力打造台中港成為低碳永續商港。

台灣港務公司台中分公司副總經理陳中龍表示，台中港對台灣的貿易及能源都相當重要，近年更成為風力發電產業重要基地，港務公司一直積極尋求創新技術應用，以升級基礎建設。

他指出，此次與台達電合作，在台中港既有基礎設施上導入先進的管理平台，可提升港區管理效率、服務品質，實現智慧永續管理的目標。

台達電樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，台中港作為亞太地區的重要物流樞紐之一，近年來積極透過創新技術和綠色建設實現永續目標。像台中港這類大型港區場域，由於占地廣大、基礎設施複雜，整合監控所有設備和能源管理是巨大挑戰，尤其是與舊有系統的串接優化。

智慧園區解決方案提供整合台中港既有及新設基礎設施所需的智慧整合管理平台，透過串聯關鍵資訊、GIS定位、統計圖表、監控影像等資訊，提升維運效率。系統可即時掌握用電負載及多元再生能源，如屋頂及車棚太陽能即時與累計發電資訊，未來還能加入儲能系統進行整合調度，優化電力使用。

同時，平台也整合既有及新增影像監控設備，並於重要設施設置AI攝影機電子圍籬，提供即時異常告警，提升港區安全性；港區部分路段也已完成智慧路燈建置，實現單燈、迴路遠端控制及管理，減少90%夜間巡查人力，提供即時派修資訊，未來還可以擴充為功能更豐富的智慧燈桿。

此外，台達電也為台中港的放流水系統新增水位監測系統，並透過通訊軟體推播儲水狀況，以提升回收水資源的利用率。（編輯：林家嫻）1131128