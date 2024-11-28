屏科大水稻環境友善 每公頃年減碳逾10噸節水增產量

（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）國立屏東科技大學隊研發SPRI水稻減碳環境友善，翻轉慣行農法，每年稻作每公頃共可減碳10.86噸，還節水增加產量，獲「2024IMV科技創新獎金競賽」非企業組生態永續類第1名。

屏科大今天發布新聞稿表示，研究總中心特聘研究員王裕民、楊正輝，以及農園系教授林汶鑫與助理教授級研究員劉力維跟學生組成「屏科大國際灌溉研發服務中心」，以「SPRI水稻減碳環境友善」研發成果參加ESG科技創新推動聯盟辦理的「2024IMV科技創新獎金競賽」，獲非企業組生態永續類第1名。團隊致力發展水稻SPRI節水減碳生產、水稻ICT智慧化生產技術，這也是奪冠關鍵。

屏科大指出，王裕民長年推動的友善農法，以多曬田、多益生菌、多有機質及少苗、少農藥、少灌溉水、少化肥的友善農法為核心，翻轉慣行農法的耕作方式，可節省30%灌溉水，且增加稻米產量約20%，其法耕作1公頃稻田，每期可減少碳排約5.43公噸，1年2期稻作，每公頃共可減碳10.86噸。

水稻ICT智慧化生產則為團隊所研發的各種智慧化生產監控技術，包含可程式行動監控肥灌系統、可攜式田區智慧監控系統，搭載田間配置各種感測器，透過遠端智慧裝置獲取數據控制田間設備，同時建立大數據資料庫，已取得專利且獲得2024台灣創新技術發明競賽金牌獎，生產米質也獲得2020年日本米食味鑑定士協會特別優秀賞等殊榮。

屏科大表示，目前與國內三好米品牌、退輔會台東農場、關山農會、斗南農會、銀川有機米等單位合作推廣施行面積已達120公頃，明年將增加至330公頃；團隊正持續申請農業減碳排認證，開創永續環境、自然農法未來。（編輯：陳仁華）1131128