漢翔響應節能減碳 自建3座儲能案場拓展能源業務

（中央社記者江明晏台北27日電）漢翔表示，積極推動節能減碳，將航空科技的高階技術延伸至沼氣發電、儲能系統以及燃氣渦輪機等能源業務，並自建3座儲能案場，響應綠能也創造穩定營收。

全球氣候變遷，環境日益嚴峻，減碳已成企業永續經營的趨勢，漢翔今天發布訊息宣布，入選商周2024「碳競爭力100強」企業；所謂「碳競爭力」，不僅看實質減碳幅度，也納入個體營收，計算每噸碳排創造營收的比例，觀察是否年年進步。

漢翔表示，公司屬於航運業，業務範疇有傳統生產製造，也有高精密的研發測試，工業流程本身的固有限制，要大幅度的減碳著實不易，但漢翔從微小細節做起，推動節能減碳及多項綠化作為。

在業務方面，漢翔指出，將航空科技的高階技術延伸至沼氣發電、儲能系統以及燃氣渦輪機等能源業務，還自建3座儲能案場，響應綠能，也能創造穩定營收。

漢翔表示，過去幾年有計畫地發展儲能業務，開發自有能源管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS）等核心技術，目前已實現調頻備轉、即時備轉及削峰填谷等3種應用，做為尖峰用電緊繃，讓電力負載曲線趨於平緩的解決方案。

漢翔總經理馬萬鈞先前受訪表示，漢翔雖是一家航空工業製造商，仍以航空科技為基礎，發揮系統商優勢，延伸應用到儲能領域，並攜手本土供應鏈合作，打造「電力島」解決方案，將以自有品牌力拚輸出市場，看好未來業務量成長潛力。（編輯：楊凱翔）1131127