金研院：3部會應訂明確指引 助高碳排產業減碳轉型

（中央社記者羅元駿台北26日電）全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，台灣金融研訓院於金融建言白皮書提案，因應全球永續淨零潮流，針對高碳排產業的減碳轉型，金管會、經濟部與環境部應研議制定明確指引原則與減碳路徑，作為金融業者的遵循依據。

金融總會今天發布「113年金融建言白皮書」，聚焦強化金融韌性與防詐機制、活絡金融發展與業務經營環境、均衡金融科技創新與資安防護、結合金融市場力量推動社會參與永續發展、調適金融監理法規與制度共5大主題。

金融建言白皮書指出，近期國際熱門話題為ESG（環境保護、社會責任及公司治理）永續發展，許多企業納入ESG指標作為公司長期經營的考量，金融服務業亦是如此。

金研院指出，金管會公布「綠色金融行動方案3.0」已訂定「永續經濟活動認定參考指引」，並包含部分量化技術篩選標準；不過現行指引版本，尚未涵蓋所有產業，亦無就轉型活動設定具體標準。

金研院提案建議，研擬永續轉型金融基本原則，規範企業經營活動如需符合轉型定義，至少必須揭露轉型策略與治理模式、經營模式對環境的影響、轉型策略的科學基礎，以及資訊公開透明等基本要素。

金研院進一步說明，金管會與經濟部、環境部應進行跨部會討論，研議制定「高碳排產業轉型路徑」的可行性，包含減碳進度、相關技術發展趨勢等內容。藉以提供較為清晰具體的參考指引，鼓勵金融業者開發轉型金融商品服務，帶動更多資金投入淨零轉型，加速台灣邁向2050淨零排放的目標。（編輯：林家嫻）1131126