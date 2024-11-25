降鋰電池爆炸風險又保性能 王復民獲有庠科技發明獎

（中央社記者許秩維台北25日電）台科大教授王復民在鋰電池正極材料中加入新開發的寡聚物添加劑，可降低電池起火爆炸風險，且維持電池性能與壽命，獲2024有庠科技發明獎綠色科技類獎項肯定。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，為了在2050年達成淨零碳排目標，政府針對能源、產業及生活等方面提出相關策略，其中鋰電池在電子產品、車用電池及儲能系統中扮演關鍵角色，不過，鋰電池爆炸起火災害卻時有所聞。

台灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民，致力於電池與有機材料研究長達20年，他透過在鋰電池正極材料中加入新開發的寡聚物添加劑，降低電池起火爆炸風險，且能維持電池性能與壽命，榮獲2024有庠科技發明獎綠色科技類獎項肯定。

王復民說明，鋰電池是目前儲存能量最高的電池，若要提升鋰電池安全性、還要能維持性能並不容易，兩者就像翹翹板，「希望電池安全，那性能就會降低；性能、效率越好或越易使用，使用風險就會提高」，如何兼顧風險與性能，正是「鋰電池正極材料製備方法」的研究核心。

他利用添加劑使電池內的活性物質表面形成鈍性膜結構，防止電池正極中的三價或四價鎳離子還原成二價鎳離子，穩定電池內化學反應，解決鋰電池在高溫高電壓下安全問題，在保持性能同時，延長使用壽命；這項技術雖會增加每公斤約3%至5%原料成本，但安全測試通過率倍增，在成本與安全性之間達到合理平衡。

「鋰電池沒有100%的安全」，王復民坦言，現有技術只能將風險盡量降低，或是延長使用者在電池起火或爆炸時逃跑時間；理想狀態是鋰電池發生故障時不會起火爆炸，而單純只是失去功能，「讓它安靜體面的結束作為電池的一生」。

王復民接下來的研究方向將強調綠色環保，他表示，因生產鋰電池須使用鎳、錳等重金屬，要完全「綠色製造」有相當難度，但或許可在外觀、包裝朝向使用綠能材料為發展方向，或是開發二氧化碳電池、環保有機高分子電池等，讓電池的製造與回收更加友善。（編輯：陳仁華）1131125