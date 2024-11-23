卓榮泰出席永續長聯盟共識營 要求落實綠色採購

（中央社記者賴于榛台北23日電）政府機關永續長聯盟今天成立，行政院長卓榮泰致詞時提醒永續長3個共同信念，一是政策時程與人才培育皆需設定目標，二是要橫向溝通與發展，三是用新思維與科技進行淨零減碳，公部門更要落實綠色採購以帶動民間產業。

政府機關永續長聯盟今天成立，並舉行共識營。卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、總統府副秘書長張惇涵、環境部長彭啓明、行政院人事總處人事長蘇俊榮等參與，並共同啟動永續之樹，力拚推動永續發展。

卓榮泰在閉幕致詞時指出，總統賴清德提過，政府必須團結力量，打造足以應對挑戰、接軌國際的韌性台灣，因此行政院國家永續發展委員會將提出具體的減碳目標跟行動，用以協助公部門進行減碳及國土調適的具體行動，同時協助民間私部門落實社會調適方案。

卓榮泰說，政府在能源、製造、運輸、住商、農業、環境等6部門，都有實際規劃的減碳目標，尤其公部門一定要落實綠色採購，才能帶動民間私部門與綠色產業。

他提醒，永續長應該要有3個共同信念，第一是到2050年前，必須設定每個階段的明確目標，同時也要專注人才培育，因為每一個人才都是國家資產，都是政策執行中的重要力量，永續長應該要發掘、愛護每一個人員。

卓榮泰說，第二，永續長必須要向上連結、向下扎根，而且要橫向溝通協調與發展；第三是要用新的思維以及科技進行淨零減碳工作，大膽提出創新。

他表示，希望永續長能多想想未來國家應該是什麼樣子，並以此為藍圖，一步步向前邁進。（編輯：林克倫）1131123