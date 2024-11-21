COP29最新協議草案窮國富國皆不滿 聯合國籲達成協議

（中央社巴庫21日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）預計明天閉幕，但主辦國亞塞拜然今天公布的最新草案遭到富國和窮國雙方拒絕，聯合國秘書長古特瑞斯籲各方達成協議。

法新社報導，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告全球氣候談判代表，不可輕視失敗風險，並敦促各方在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行的聯合國氣候峰會「奮力推進」，才能達成協議。

古特瑞斯告訴媒體記者：「坦白說，許多實質上的分歧仍然存在。我們需要奮力推進，讓討論邁向終點。」他還說：「失敗不在選項之中。現在是擺脫最初立場、找到潛在折衷方案的最佳時機。」

美國氣候特使波德斯達（John Podesta）則表示，美國對COP29的草案協議缺乏平衡「深感擔憂」。

波德斯達告訴其他談判代表：「這次會議必須對議程中所有議題通過強有力的決定，這絕對是重中之重。」但他也示警，「截至目前的草案明顯存在不平衡的情況」。

另一方面，中國今天加入拒絕氣候融資草案協議的行列，但呼籲各國在會議僅剩一天的情況下消弭歧見。

中國生態環境部應對氣候變化司司長夏應顯向參與這場峰會的談判代表說：「目前的文本包含許多令中國方不滿意或無法接受的內容，但我們呼籲各方尋求共識。」

關於COP29峰會焦點之一的氣候融資，由超過130個開發中國家組成的「77國集團加中國」（G77 and China）要求2030年底前達成每年提供1兆3000億美元公共氣候融資，且其中至少須有5000億美元來自已開發國家。

但歐洲聯盟（EU）等主要捐助國對這類要求表示反對，並堅稱這些計畫需要民間部門的資金配合，才能達成更大的目標。

來自大洋洲國家薩摩亞的小島國家聯盟（Alliance of Small Island States, AOSIS）主席舒斯特（Cedric Schuster）表示：「這項難題少了關鍵拼圖，也就是整體金額。」小島國家聯盟由面臨海平面上升威脅的國家組成。

亞塞拜然對此表示，今晚將公布一份「較短的」草案，而且會「包含數字」。（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1131121