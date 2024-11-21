COP29即將閉幕 最新草案仍未列出具體氣候融資金額

（中央社巴庫21日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）今天公布的最新協議草案未能突破資金問題的僵局。各國要達成期待已久的兆元美金融資協議，時間已所剩無幾。

法新社報導，在亞塞拜然舉行的聯合國氣候峰會預計將於明天結束，但最新草案只凸顯出各方分歧。

歐洲聯盟（EU）氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示：「至於整體文本，我不打算粉飾，目前的內容顯然無法接受。我相信沒有一個雄心勃勃的國家會認為這已經夠好了。」

在亞塞拜然首都巴庫（Baku）與會的近200個國家必須在新目標上達成共識，取代富裕國家每年提供給較貧窮國家1000億美元應對氣候變遷的現有承諾。

許多開發中國家要求每年1.3兆美元資金，且主要須來自公部門，富裕國家則對這項要求表示反對，堅稱私部門的資金也有助於實現最終目標。

最新的草案協議認可開發中國家每年需要至少「數兆美元」資金應對氣候變遷，但沒有列出這次峰會希望達成共識的確切數字。

非洲談判小組（African Group of Negotiators, AGN）主席穆罕默德（Ali Mohamed）認為，「人們不願多談但卻顯而易見的棘手問題」就是那個缺少的具體數字。

身兼肯亞氣候特使的穆罕默德說：「這就是我們來到這裡的原因…但我們距離達成目標還很遙遠，我們需要已開發國家積極參與討論。」

在這份長達10頁的文件中，包括由誰出資、如何籌集和交付資金等其他關鍵問題，也仍未解決。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131121