印尼總統普拉伯沃：全球氣候變遷迫使印尼遷都

（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼總統普拉伯沃表示，全球氣候變遷使印尼決定將首都從雅加達遷往東加里曼丹，並指出海平面上升已經淹沒了印尼部分沿海區域，且使許多農民和漁民生活困難。

印尼總統府秘書處發布影片指出，普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前在20國集團（G20）巴西峰會上提到，印尼受到氣候變遷影響，沿海地區因海平面上升而被淹沒，迫使遷都。

普拉伯沃指出，北爪哇海岸的海平面每年上升5公分，印尼因此損失數十萬公頃的種植土地，導致許多農民和漁民生活條件陷入困境，「這將加劇貧困和飢餓情況」。

時代報（Tempo）今天報導，20國集團領導人第3次會議主題為「永續發展與能源轉型」。普拉伯沃強調了全球合作，以應對貧窮、氣候變遷挑戰、永續發展和綠色能源轉型重要性，「我們致力於實現再生和綠色能源」。

印尼遷移首都計畫由前總統佐科威（Joko Widodo）發起，目標是將印尼權力中心從正在下沉且擁擠的雅加達，遷至婆羅洲島（Borneo Island）東加里曼丹省（East Kalimantan）的「努山塔拉」（Nusantara），以平衡區域發展。

印尼政府預計今年展開遷都計畫，但佐科威10月卸任前突表示遷都不應倉促。

印尼林業部長拉賈（Raja Juli Antoni）表示，普拉伯沃希望新首都的主要政府和國會大樓，能在4年內完工。（編輯：張芷瑄）1131121