印尼淨零目標時程 自2060提前至2050年

（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼總統普拉伯沃將印尼淨零目標時程從2060年提前到2050年，並對達標感到樂觀。他表示，印尼計劃在未來15年逐步淘汰所有燃煤電廠，並在這期間增加再生能源，以實現淨零目標。

剛上任約1個月的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前在20國集團（G20）巴西峰會上，公布了印尼充滿野心的淨零目標。他表示，印尼擁有豐富的再生能源，能幫助印尼更快實現氣候目標。

印尼總統辦公室20日發表聲明表示，普拉伯沃表示，作為綠色能源轉型的一部分，印尼將透過擴大生產生質柴油、淘汰燃煤發電廠和加強使用再生能源等措施，在2050年實現淨零排放。

普拉伯沃說：「我們非常樂觀地認為，2050年我們能實現淨零（排放）。」

他表示，政府計劃在未來15年內，逐步淘汰燃煤和所有燃煤電廠，並在此期間，建設可生產75百萬瓩（GW）的再生能源電廠。

普拉伯沃說：「我們位於赤道沿線，因此有足夠的陽光供給太陽能，另外，我們還有其他的再生能源。」

印尼氣候特使哈希姆（Hashim Djojohadikusumo）11月初曾表示，印尼計劃未來15年內向國際投資者提供機會，在該國建設75GW的再生能源發電廠，這些再生能源專案將包括太陽能、水力、地熱能和核能。（編輯：田瑞華）1131121