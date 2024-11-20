金融業宣示5大環境宣言 配合政府拚2050淨零轉型

（中央社記者謝方娪台北20日電）助力台灣邁向淨零轉型目標，金融業動起來。金融總會今天攜35個團體會員共同簽署環境宣言，允諾共同推動2050淨零排放目標、持續精進發展綠色金融、響應國際轉型金融趨勢、運用科技加速綠色轉型及兼顧社會責任與公司治理。

金融總會為金融業界與金管會的重要溝通橋樑，由35個金融團體、138個會員代表組成。為助力台灣邁向淨零排放目標，金總今天舉行金融業環境宣言簽署活動，並邀環境部長彭啓明及金管會主委彭金隆擔任見證人。

金總代理理事長、壽險公會理事長陳慧遊致詞時表示，「做環保是我最快樂的事情」，小時候他住屏東鄉下，海灘到處都是貝殼，但當他讀國中時，海灘貝殼少了、消波塊多了，他察覺到污染開始多了，後續學校派他參與高雄師範大學科學夏令營，他開始思考行為對環境的破壞，「做環保」在他心裡種下小小的種子。

陳慧遊說，今天金總邀請金融業共同簽署環境宣言，為表達環保巧思，簽署環境宣言使用電子螢幕取代紙本簽署，他也相信今天的活動僅是開始，未來在環境部及金管會指導下，必能結合各界力量，協助台灣淨零達標。

彭金隆致詞時表示，現在正逢第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）舉行期間，這場全球行動熱潮讓世界清楚看見氣候問題已是全球共同責任，今天的活動不僅呼應全球氣候行動，也展現台灣金融業應對氣候挑戰的決心及行動力。

彭金隆提到，總統賴清德上任後特別提出國家希望工程，並將「綠色成長與2050淨零轉型」列為施政目標之一，為進一步鼓勵金融業支持台灣淨零轉型，金管會近日推出綠色及轉型金融行動方案，未來不僅會持續推動綠色金融，亦會將重心拓展至轉型金融。

彭金隆說，今天的宣言不僅是承諾的象徵，更是行動的開啟，金管會將持續提供政策支持，透過資源整合，期望金融業將永續發展視為長遠目標，共同打造更具韌性、競爭力及前瞻的金融市場，讓金融成為推動台灣淨零轉型及永續發展的重要力量。

此份金融業環境宣言涵蓋5大承諾，包括共同推動2050淨零排放目標、持續精進發展綠色金融、響應國際轉型金融趨勢、運用科技加速綠色轉型、兼顧社會責任與公司治理。（編輯：潘羿菁）1131120