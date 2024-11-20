氣候績效指標台灣第60名 環部：評比方法有爭議

（中央社記者張雄風台北20日電）德國看守協會今天公布全球氣候變遷績效指標（CCPI），台灣排名第60名，較去年提升1名。環境部表示，CCPI的評比方法有爭議，不宜直接引用此評比結果評斷台灣減碳努力。

德國看守協會（Germanwatch）與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）今天公布今年對全球63個國家及歐盟氣候變遷績效指標（Climate Change Performance Index Results）評比結果，前3名從缺，台灣排名第60名。

環境部今天下午臨時舉辦「回應民間機構發布氣候變遷績效指標」記者會。

彭啓明表示，不太接受這樣的評比，但不能說完全沒有參考價值，還是會檢討能不能做得更好，也會與其他的評比一起綜整比較；就政府而言，多聽、多看才能知道做得好不好，但不應該單看一個有偏差的評比；他更提到，當他4年任期結束，台灣一定會有所成長。

報告中提到台灣沒有逐步淘汰化石燃料。彭啓明說，現在台灣是由燃煤轉燃氣，就是逐步解除對化石燃料的依賴，這可能要花10年的時間；目前國際上大多數國家都還沒辦法排除對天然氣的依賴。

彭啓明也提到，新加坡選擇不願意加入CCPI的評比，認為對氣候政策是一種干擾，而新加坡現在天然氣使用占比約95%。台灣還是會希望綠能、低碳能源能加速發展，相信2025年數字會比現在更好看。

環境部說明，CCPI指標包括「溫室氣體排放」、「再生能源」、「能源使用」及「氣候政策」等4大面向。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，此次報告中，比較2005年至2023年排碳成長率，日本為負22.5%，排名第58名、台灣為負4.1%排名第60、加拿大為負8.5%排名第62；而印度增加101.1%，排名第10名，如同以往評比結果，印度持續名列前茅列為第10名，且一直優於大多數歐洲國家。

黃偉鳴指出，若比對歐盟委員會聯合研究中心（JRC）整理全球210個國家「全球各國溫室氣體排放報告」，台灣排名44名；另外在耶魯大學2024環境績效指標：氣候變遷評比分析（EPI）），台灣在180個國家中排名第49名，甚至優於優於南韓（58）、中國（107）。

黃偉鳴進一步以JRC報告為例，全球2023年的排放量較於2005年成長28%，其中，中國與印度均成長將近一倍（95%），韓國與新加坡則分別成長14%與48%，相較之下，台灣2023年的排放量較2005年減少10%，不僅遠低於全球平均值，在亞洲僅次於日本（減少26%）。（編輯：李亨山）1131120