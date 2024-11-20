鄭麗君：年底提出理想且可行減碳目標 凝聚共識

（中央社記者賴于榛台北20日電）為邁向淨零轉型目標，行政院副院長鄭麗君今天表示，政府將在年底提出兼具理想性跟可行性的台灣下階段減碳目標，再提送總統府明年一月的氣候變遷對策委員會會議，凝聚共識，藉以展開更積極的下個階段。

鄭麗君身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人、行政院永續長，也是行政院永續會「氣候變遷與淨零轉型」專案小組負責人，她今天出席「2024第七屆全球企業永續論壇暨GCSA、TCSA聯合頒獎典禮」，感謝各界對永續的努力。

鄭麗君致詞時表示，聯合國17項永續發展目標（SDGs）揭示經濟、社會、環境的永續路徑，而總統賴清德的國家希望工程也具有永續DNA的藍圖，內容揭櫫創新成長、社會投資、淨零轉型、正向循環的路徑，希望為下一代創造更好的台灣。

鄭麗君指出，政府若擴大社會投資，減輕家庭在教育醫療等負擔，家庭就更有能力投資下一代，而下一代能力成長，經濟就越能往創新經濟發展；另外，政府也希望以創新驅動經濟，除在原有的製造基礎上，提升科技創新研發能量，更期待結合智慧科技發展創新應用服務，增進民眾在教育、交通、醫療等生活福祉，或是以數位、淨零雙軸轉型，因應氣候變遷的挑戰。

談到淨零轉型，鄭麗君說，這是國家政策的重中之重，聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（UNFCCC COP29）正在召開，世界各國明年2月也要提出下一個階段減碳目標與計畫，台灣也不例外，行政院正密集召開跨部會會議，預計年底提出兼具理想性跟可行性的台灣下階段減碳目標。

鄭麗君表示，台灣將持續推動多元綠能、深度節能、科技儲能等增進電網韌性，也希望透過碳定價、淨零科技以及綠色金融促進產業雙軸轉型，目標提出後，將提送總統府明年一月的氣候變遷對策委員會會議，凝聚委員以及民間共識，藉以展開更積極的下一階段。

鄭麗君也特別感謝台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，除長年貢獻永續發展，且其創辦台灣企業永續獎更成為台灣最具代表性的獎項，匯聚企業、大學、醫院的永續力量，捲動更多永續行動。（編輯：蘇志宗）1131120