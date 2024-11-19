彭啓明投書瑞典媒體 說明台灣能貢獻全球氣候治理

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩19日專電）瑞典媒體「南曼蘭新聞」（Södermanlands Nyheter）18日以「我們想證明零排放是可能的」為題刊登環境部部長彭啓明專文，向各界說明台灣有意願及能力為全球因應氣候變遷做出貢獻。

聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（UNFCCC COP29）11月11日至11月22日在亞塞拜然首都巴庫市舉行，瑞典知名報社「南曼蘭新聞」（Södermanlands Nyheter）18日以「我們想證明零排放是可能的」（Vi vill visa att nollutsläpp är möjligt）為題刊登彭啓明的投書。

彭啓明指出，氣候變遷已深刻影響世界各國，台灣在這方面也面臨嚴峻挑戰。因此，台灣總統賴清德積極推動「淨零轉型五大策略」，包括啓動第2次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源開發，推動數位與綠色的產業雙軸轉型，形塑淨零生活方式，更將推動「不遺落任何人」的公正轉型。

彭啓明表示，今年6月，台灣成立「國家氣候變遷對策委員會」，以國家整體發展的角度進行氣候治理及國際合作。台灣也將「2025淨零排放」目標納入「氣候變遷因應法」，並將透過立法建立類似全球碳稅的碳費制度。

此外，台灣承諾推動排放交易機制，積極與全球接軌。彭啓明在投書中強調，這些政策符合「巴黎協定」第6條，藉由市場機制如碳定價制度，有效提升國家間氣候合作，以實現更具企圖心的氣候目標。

彭啓明表示，碳費只是台灣碳訂價制度的第一步，接下來，台灣將推出「綠色成長基金」、「綠色金融創新基金」及「台灣淨零基金」等3大基金以帶動綠色產業發展，這不僅為台灣永續發展奠定堅實的基礎，也符合「巴黎協定」第9條推動已開發國家透過不同來源動員氣候資金之要求。

在氣候調適方面，台灣在今年5月發布最新「國家氣候變遷科學報告」，規劃早期預警機制及系統監測以提升城市的環境韌性。彭啓明指出，這呼應「巴黎協定」第7條呼籲各締約方推動制定與落實調適政策。未來，台灣也將透過早期預警機制及系統監測完善國家調適政策措施。

彭啓明強調，台灣作為重要的經濟體及技術創新國家，在再生能源、氣候調適及氣候友善技術創新方面的能力可對全球氣候治理提供極大幫助，因此，彭啓明呼籲國際社會認可台灣為全球因應氣候變遷做出貢獻的意願及能力。

「南曼蘭新聞」創立於1893年，報社總部位於南曼蘭省的尼雪平（Nyköping），依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年5月至8月「南曼蘭新聞」每日紙本報紙及網站觸及約6萬人次。1131119