成立低碳營建聯盟 張安平籲進口產品也應揭露碳足跡

（中央社記者何秀玲台北18日電）台泥今天邀請逾百家建設營建公司，宣示成立「低碳營建先行者聯盟」，總計一年來台泥與客戶透過生產與使用低碳建材為營建產業減碳14.6萬噸，台泥今年出貨石灰石水泥混凝土量超過80萬方，已簽約訂單逾250萬方。

台泥董事長張安平指出，台泥除了自身透過研發技術推出更減碳的產品之外，也再次呼籲政府在公平競爭下，進口跟本地產品都要揭露產品碳足跡，也都要承擔碳成本，才能保障用力減碳的企業。

張安平說，有很多業者碳排高，因應做法是賣掉資產以達到減碳，但台泥認為這不是答案，因為水泥是必需品，需要讓必需品可以繼續用下去，所以台泥繼續減碳，以達到世界未來的要求。

台泥2023年10月發布Total Climate系列低碳產品—台泥卜特蘭石灰石水泥，當時減碳率為15.4%。台泥今天宣示成立低碳聯盟，也舉辦產品發布會。台泥表示，新一代台泥卜特蘭石灰石水泥減碳率已達23.83%，比去年再減8.43%，是目前全台最低碳的水泥。

台泥表示，已訂定目標，到2026年全部只生產及銷售低碳水泥及混凝土。而全球水泥及混凝土協會GCCA在 18日於COP29聯合國氣候峰會，發布國際版的低碳混凝土定義，台泥主動接軌GCCA、發布全台最低碳石灰石水泥混凝土，減碳率遠低於政府公告的低碳評估手冊中一般混凝土標準最高達53%。（編輯：翟思嘉）1131118