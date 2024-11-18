中小企業雙軸轉型 郭智輝盼綠色金融扮關鍵角色

（中央社記者劉千綾台北18日電）經濟部長郭智輝表示，台灣產業以中小企業為主，面對淨零和數位轉型，金融業的支持扮演關鍵角色；他期盼金融業透過創新的產品和服務，積極推動綠色金融和永續投資，支持企業投入綠色技術和再生能源等領域。

郭智輝今天受邀出席第40屆亞洲銀行家協會會員大會暨研討會致詞表示，隨著氣候變遷造成的衝擊日益增加，政府和企業展開永續行動已刻不容緩，企業必須確保營運兼顧商業利益和環境保護，以實踐ESG永續經濟發展。

隨著AI科技快速發展，郭智輝表示，台灣具有資通訊和半導體產業優勢，政府也全力推動產業AI化，永續和數位的雙軸轉型將是國家發展和企業競爭力的2大重要關鍵。

郭智輝表示，總統賴清德上任後提出綠色成長和2050淨零轉型的政策目標，積極推動產業綠色轉型，期盼透過綠色金融、科技和新創等方式，打造淨零永續的綠生活。

他指出，台灣以中小企業為主，面臨氣候變遷所帶來的風險，以及導入AI等數位轉型等挑戰，金融業的支持扮演關鍵角色，經濟部積極促進銀行業和中小企業，鼓勵銀行在綠色金融和永續投資發揮更積極作用，支持致力於減少碳排放的企業；金融業可以透過創新金融的產品和服務，支持企業投資綠色技術和再生能源等領域。

經濟部今年推動深度節能，郭智輝表示，透過公私方式，結合金融業力量，協助企業導入能源技術服務，同時協助ESCO業者取得銀行和保險業者的投融資，投入淨零減碳，未來金融業在產業轉型的角色會越來越重要，期許金融業共同參與國家產業轉型，加速技術創新。

此外，媒體會前詢問台積電明年蓋廠進度，以及台積電美國廠傳出12月不舉辦完工典禮是否與川普有關，郭智輝僅回應，「台積電（的事）請問台積電」。（編輯：張良知）1131118