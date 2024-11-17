台灣金融機構赴COP29 籲合作發揮金融影響力

（中央社記者羅元駿台北17日電）台灣多家金融機構赴亞塞拜然參與2024世界氣候峰會。國泰金總經理李長庚指出，「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」，投入氣候解方的每一分錢並沒有不見，而是變成更美好的永續未來，他呼籲更多企業與金融機構積極參與並加速行動。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日於亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，國泰金、玉山金與南山人壽等金融機構受邀參與COP29的重要周邊會議世界氣候峰會（World Climate Summit, WCS），分享台灣氣候金融的經驗。

國泰金發布新聞稿表示，李長庚今年再度擔任WCS開場講者，以「促進系統性改變擴大氣候金融與自然解方」為題，他表示，COP29最受矚目議題就是氣候金融、即「金融COP」，顯見金融機制在落實氣候目標的關鍵作用。

李長庚指出，在邁向淨零轉型發展上也需來一場氣候工業革命和自然工業革命，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與系統性的轉型，此改變勢必對既有經濟結構與社會分配帶來衝擊，如何打造公正轉型機制也是課題之一。

李長庚觀察，目前已有混合金融、轉型金融、影響力投資、績效給付（pay for success）債券等多元創新金融模式，有助於建立市場信心，金融機構可善用創新金融模式與工具加速學習、了解風險，才有機會為永續轉型投入更多資金。

李長庚以台灣網路流行語「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」形容說，投入氣候解方的每一分錢並沒有不見，而是變成更美好的永續未來，呼籲更多企業與金融機構積極參與並加速行動。

國泰金補充，截至2023年已投入永續相關投融資金額總計超過500億美元（約新台幣1.6兆元），低碳投融資金額超過103億美元（約新台幣3305億元），展現帶領跨產業推動能源轉型與具體成果。

玉山金發布新聞稿指出，董事長黃男州連續3年率團以台灣金融業身分參與全球重要氣候盛會，今年受邀參與世界氣候峰會以「超越界限 團結成就氣候金融」為主題，分享玉山攜手跨域跨界合作，共同推動台灣氣候金融的經驗。

玉山金分享，在公私部門的合作上，攜手金管會、各產業公會、周邊單位以及5家金控公司，組成「永續金融先行者聯盟」並擔任第2屆聯盟主席；企業顧客轉型部分，玉山則是連續4年舉辦ESG（環境保護、社會責任及公司治理）永續倡議行動，並與21家永續顧問共同建置永續轉型平台，協助顧客實踐轉型行動。

南山人壽也發布新聞稿表示，作為唯一連續2年參與WCS的台灣保險公司，董事長尹崇堯指出，保險業與健康及環境息息相關，加上對於風險有深刻理解與掌握，將持續發揮影響力，協助台灣民眾減緩氣候變遷帶來的相關影響。（編輯：楊凱翔）1131117