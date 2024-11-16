COP29聚焦能源與和平 環境部：核能未列倡議

（中央社記者吳欣紜台北16日電）COP29會議昨天討論能源與和平，環境部今天指出，今年大會能源議題主要聚焦在如何落實2030年再生能源容量3倍化、儲能與韌性電網、氫能共3大倡議，沒有將核能議題列為倡議。

2024年度聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（UNFCCC COP29）於亞塞拜然舉辦，昨天為COP29會議第5天，大會討論主題「能源與和平」。

環境部今天發布新聞稿指出，據截至昨天公約所提出「減量企圖心及執行工作計畫」的非正式諮商文件，對於能源議題討論，主要延續COP28全球盤點決議，重申2030年全球再生能源裝置容量增至3倍與全球平均年能源效率提高1倍，加速零排放和低排放技術的發展、提升建築物能源效率、減少建材蘊含碳排放、廢除化石燃料補貼等，並沒有提到核能。

環境部表示，COP29主席巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）昨天召開高層圓桌會議，正式啟動3大能源倡議，並呼籲締約方和非締約方共同支持全球儲能與電網承諾、綠色能源承諾以及氫能宣言。

環境部指出，包含承諾到2030年在全球部署1500GW能源儲存系統，為2022年的6倍以上，並且至2030年新增或翻新2500萬公里電網；推動綠色能源區域與廊道，將綠色能源產生地域與需求區域相連接，透過發展更大尺度區域和跨區域互聯網，以實現成本效益和安全長距離電力傳輸；擴大以再生能源、清潔/零排放和低碳產生氫能，逐步替代目前使用無搭配減碳措施的化石燃料。

另外，環境部表示，COP29主席與埃及、義大利、德國、烏干達、阿聯酋和英國提出「巴庫氣候行動倡議」，主要是以「和平、救援與復原」為主題，對於因氣候變遷帶來的不利影響，如水資源短缺、糧食不安全、土地退化、流離失所和生計中斷等討論。

環境部最後強調，今年大會能源議題主要聚焦在如何落實2030年再生能源容量3倍化、儲能與韌性電網、氫能共3大倡議，沒有將核能議題列為倡議。

環境部表示，COP29戰情中心持續掌握每日重點及進展，後續也會辦理線上6場主題講座，包括高科技產業推動淨零、城市轉型氣候調適與防災、綠色成長、碳定價、未來世代、循環經濟等。歡迎大家踴躍參與，報名詳情可參考活動網站https://www.taiwancopforum.org/。（編輯：張雅淨）1131116