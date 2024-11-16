「以米功代金」紙錢減量販賣機 減碳祭拜兼公益

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中環保局與大甲區農會攜手，推出「以米功代金」紙錢減量販賣機，15日進駐大甲體育場，藉由鎮瀾宮七朝清醮活動讓媽祖信徒了解減碳祭祀方法，白米還能捐助，兼具環保與公益。

台中市政府與大甲鎮瀾宮、台灣媽祖聯誼會、新港奉天宮、雲林西螺福興宮各代表共同攜手，昨天在大甲體育場舉辦「以米功代金宗教聯名推薦行銷」記者會，展示「以米功代金」紙錢減量販賣機，盼提供民眾祭祀紙錢供品新選擇。環保局今天透過新聞稿說明。

環保局長陳宏益指出，經統計原燒紙錢1份（約200公克）改用以米功代金，即能減少95%以上碳排放量。市府推廣「紙錢集中幫你收」服務，只要電話預約，台中市清潔隊到民眾指定地點，免費將紙錢載運到具完善污染防制設施煉化處理。

大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，環保減碳意識抬頭，新創商品「以米功代金」，結合禾樂幸福米及祭祀紙錢的新創理念，可捐、可攜回並能達到祭拜心意及減碳環保的新型態祭拜方式商品。

鎮瀾宮董事長顏清標指出，「以米功代金」以大甲禾樂幸福米製成米磚，結合大面額紙錢及疏文包覆米磚，替代燃燒紙錢，喜神圖卡過香爐作為隨身攜帶平安符，民眾祭拜後可選擇將幸福米磚自行帶回或捐助弱勢積福德，保留傳統祭拜方式，更可改善空氣品質。（編輯：郭諭儒）1131116