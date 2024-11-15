童子賢：綠能發展目標是減碳抗暖化 非對付核能

（中央社記者楊淑閔台北15日電）國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今天表示，發展綠能是要減碳、對付暖化，核能不是要對付的目標，所以英國要把燃煤發電歸零也保留核能，阿拉伯聯合大公國綠能、核能都做。

環境部今天接連舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」開幕活動及環境部COP29戰情中心連線會議，童子賢與會時表示，就目前的全球局勢來說，心裡感到有點忐忑不安，擔心是否會有一股相反的潮流，每個國家選舉結果不一，他仍期望全球能聯手防止氣候暖化、減少碳排。

COP29會議受關注當下，童子賢說，偶爾會想到他跟公司幹部強調，會開多、開少他不管，但有個重點，不要把開會當成業績、偉大成果，客戶滿意度、產品進度、品質才是真正要追求的東西，這個世界難免有很多儀式跟會議，對聯絡感情、提高朝向防止暖化可能都有所幫助。

接著童子賢說，他相對會舉英國為例，作為第一個使用燃煤發電的國家，英國竭盡所能要關掉燃煤發電之際，也保留10幾%的核能；他自己也主張，綠能發展進步的時候，目標是要減碳、對付暖化，核能不是要對付的目標；而台灣把到期的核能機組關掉，卻把到期的燃煤機組重啟，跟英國全零煤炭背道而馳。

除了英國，童子賢又舉例，還有阿拉伯聯合大公國生產石油、天然氣，就此產業來說，在全球舉足輕重，最近10年有20%是核能發電，也有太陽能，風力發電雖還沒商轉啟用，但也在發展中，原因就是要因應全球減碳趨勢，所以阿國也非常清楚地朝向建設核能、太陽能、風能，核能並交由費用僅法國施作一半、時間僅60%的韓國建造。

另外，童子賢重申，全球目前所有去碳方法，他簡單的結論是，對於地狹人稠的國家，像是台灣、瑞士、新加坡，基本上要靠占據非常大面積的太陽能是不太有利的，就像挑家電的牌子一樣，要挑對自己適合的。

他還說，至於大家非常注重COP28、COP29是否把核能倡議列入，他一點都不關心，因為有點像是作文比賽有沒有列入校長獎之類，他老實講，書讀得好不好一回事，「最後有沒有辦法產生減碳、防止地球暖化的有效政策、作法，可能才是我們最關心的」。（編輯：陳政偉）1131115