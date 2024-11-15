彭双浪：台灣應善用科技優勢 助減碳創造綠色商機

（中央社記者曾仁凱台北15日電）台灣氣候聯盟理事長彭双浪今天出席環境部舉辦的「COP29提升氣候行動的決心」論壇，他表示，面對淨零排放的大趨勢，台灣應該善用科技優勢，不僅幫忙企業減碳，更可創造綠色科技商機。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）正在亞塞拜然首都巴庫舉行，環境部長彭啓明今天表示，因政治情勢等因素，他無法親自出席COP29，但環境部有人員在現場，因此決定採舉辦論壇方式跟現場連線，提供台灣民眾第一手現場消息。

彭双浪今天出席開場論壇表示，台灣是出口導向國家，現在消費者的綠色意識抬頭，許多國際品牌客戶紛紛要求製程減碳、或是採用低碳等材料，台灣出口廠商被客戶追得很緊，因此減碳對台灣非常重要。

他指出，淨零轉型和數位轉型兩者相輔相承，「雙軸轉型」必須同時進行，減碳初期都是從最簡單做起，例如改用更高效率的設備，但再接續要進一步減碳時，就必須利用更多科技方法或人工智慧（AI）技術，而這部分正好是台灣強項。

彭双浪說，台灣的智慧製造走在世界領先位置，具有相當完整的供應鏈，可以幫助自己以及全世界科技減碳，還能藉此機會創造綠色科技商機。

彭双浪除了是友達董事長、也身兼國家氣候變遷對策委員會委員，他表示，現在不只是要減少碳排，還要同時兼顧能源供應韌性，畢竟生產製造等各方面都要用電，而台灣天然資源又相對有限，因此必須要有更多元的能源選項。（編輯：林克倫）1131115