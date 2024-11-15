國科會：台法工業減碳研討會 增雙邊淨零與能源合作

（中央社記者羅元駿台北15日電）國科會推動台法科技合作，日前在巴黎舉辦工業減碳研討會，討論未來在碳中和技術、能源轉型等領域的具體合作方向，並邀請法國生態部和高等教育暨研究部代表，分享法國能源政策現況與雙邊學術合作計畫的進展和管道。

國科會今天發布新聞稿表示，基於台法科技合作協議架構的6大領域合作，日前與法國在台協會在巴黎舉辦「台法工業減碳研討會」。台方議題召集人為清華大學講座教授董瑞安與中央大學教授李明旭，法方召集人是法國洛林大學副校長勒穆安（Fabrice Lemoine）與法國國家科學研究院太空與地球科學研究所副主任賈穆（Laurent Jammes）。

國科會指出，除了淨零政策討論外，會議聚焦4大主題，包括碳捕獲再利用、能源效率提升、地下工程科技及社會治理等，期望促進台法雙邊在淨零排放領域的科技政策與研究發展合作。

國科會表示，這次研討會吸引台法雙邊學術界、研究機構與政府部門近40位專家學者參與，為淨零領域鋪設多層次的合作平台，並期待未來在能源轉型與減碳技術能展開更多聯合研究與產業合作。

國科會補充，2023年11月簽署的台法科學與技術合作協議，確立包括半導體與量子、健康、數位、網路安全及人工智慧，綠色產業及能源、減碳，太空與海洋等6大重點合作領域，雙方在框架下定期召開科學研究會議，強化在科學研究和技術創新方面的合作。（編輯：林克倫）1131115