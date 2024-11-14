1000平方米新建物屋頂強制裝光電設備 草案年底預告

（中央社記者陳俊華台北14日電）內政部今天表示，年底前將預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，初期將以屋頂建築面積達1000平方公尺以上的新建建築先行推動，估計每年電能產值約17萬瓩，可供5萬戶家戶用電。

內政部部務會報今天安排國土管理署報告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案。內政部簡任視察郭凱迪在會後記者會轉述，內政部長劉世芳表示，2050淨零碳排是國家重大政策，配合再生能源發展條例規範，針對新建、增建及改建的建築物達一定規模者，屋頂應設置太陽光電發電設備。

國土管理署主任秘書朱慶倫指出，依建築執照核發統計，國內每年約發出2萬件使用執照，其中80%的新建物，屋頂面積小於300平方公尺，多屬小型建物或透天厝。屋頂面積超過1000平方公尺的建物雖僅占發照量的6%，實際上卻占全國新建屋頂面積總量達60%。

朱慶倫提到，考量這項政策推動後的整體發電效益，初期將以屋頂建築面積達1000平方公尺以上者先行推動，凡是增建、改建達此規模的既有屋頂，以及新建物都需設置，估計年電能產值約17萬瓩，相當於1年5萬戶的住家用電。

朱慶倫說明，「建築物設置太陽光電發電設備標準草案」共11條，已邀相關部會、環保團體、光電、建築師等公會及地方政府召開8次研商會議。9月也拜會經濟部，就其管轄的工業區、產業園區內的廠房屋頂太陽光電設置情形交流意見。

至於環保團體主張，應將屋頂光電設置門檻下修到300平方公尺。朱慶倫表示，300平方公尺以下通常是透天厝或連棟建築物，屋頂面積較小，裝設光電會比較個別、零星，維護管理費用也較高。初期如果1000平方公尺進行順利、成效良好的話，會逐年把面積降低，廣設屋頂光電會比較可行。

媒體詢問，建商是否會將裝設太陽光電發電設備的成本，轉嫁給民眾。朱慶倫解釋，設置太陽光電後具有一定自償性，可以有躉售價格，如果視為一種能源、資源，負擔並沒有想像得那麼高，不該把成本轉嫁給消費者，理論上不應該用這理由大幅調漲房價。

至於建商如果未依規定設置太陽光電發電設備，是否會有罰則。國土署建築管理組長高文婷表示，「不發使用執照就是最大罰則」，因為發使用執照前就要看到構造物在那裡，並不是金錢上的罰則。（編輯：張若瑤）1131114