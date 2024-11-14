COP29登場 韓媒刊彭啟明投書籲支持台灣參與

（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日至22日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行，韓媒日前刊出環境部長彭啟明投書，呼籲國際支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

韓媒New1 12日刊出彭啟明投書，指出包括台灣在內，世界各國近年深受氣候變遷的嚴峻挑戰，見證百年來最嚴重的大旱、強降雨及颱風威脅。台灣今年6月為此成立「國家氣候變遷對策委員會」，以國家整體發展的視野進行氣候治理與國際合作。

投書說明，台灣為國際重要經濟體及技術創新國家，於再生能源、氣候調適及低碳技術創新方面能力，可為全球氣候治理提供有力支持。

隨著台灣實施碳定價制度，推動相關創新技術，將持續透過強化國內政策與制度，參與全球氣候行動，期盼國際社會了解，台灣不只是想要參與，更重要的是台灣有能力、也有責任為全球因應氣候變遷做出貢獻。

彭啟明也介紹台灣總統賴清德積極推動「淨零轉型五大策略」，包括啟動第2次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源，推動數位與綠色產業雙軸轉型，推動「不遺落任何人」的公正轉型。

為實現「氣候變遷因應法」納入的「2050淨零排放」目標，台灣的碳費制度等同全球碳稅的專款專用，已完成各種立法工作，並將於2025年正式實施；企業也將在2025年中試行申報，以分階段調升原則檢討定價。

台灣還承諾在4年內推動台灣碳排放交易機制（ETS），積極與全球接軌。這些政策都符合「巴黎協定」第6條藉由市場機制如碳定價制度，有效提升國家間氣候變遷減量行動合作，進而達成更具企圖心的氣候目標。

台灣後續也將啟動綠色金融3大基金，帶動綠色產業發展，包括百億新台幣規模的「綠色成長基金」，保險與金融業資金支持的「綠色金融創新基金」及「台灣淨零基金」，從綠色產業的各種面向提供支援。

這些不僅提升台灣的國際競爭力，也符合「巴黎協定」第9條推動已開發國家透過不同來源動員氣候資金的要求，為台灣永續發展奠定堅實基礎。（編輯：唐佩君）1131114