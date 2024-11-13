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台積電攜手環境部 合推碳捕捉導入焚化廠

2024/11/13 15:19:20

（中央社記者張建中台中13日電）台積電攜手環境部衝刺淨零碳排，雙方今天簽署碳捕捉合作備忘錄（CCU），可望率先把相關技術導入公有焚化廠，環境部長彭啓明看好此商業運轉型態，未來能推廣到台灣各行各業，有效減碳。

台積電和環境部除了在碳捕捉、碳減排及綠色技術創新等多個領域展開深度合作，未來並將合作引進碳捕捉技術並導入公有焚化廠，把捕捉的二氧化碳冷凍液化後，運輸至「再利用端」或封存場，以實現碳中和目標。

台積電人力資源資深副總經理暨企業永續（ESG）委員會主席何麗梅今天在台積電台中零廢製造中心商轉典禮中，代表與環境部長彭啓明簽署合作備忘錄。

彭啓明表示，全台灣有20多座焚化廠，每年大概要燃燒600萬至700萬噸的各種垃圾，有家庭和事業廢棄物，廢棄物燃燒的過程中一定會排放出碳，經過碳盤查估計有200萬至300萬噸碳排。

彭啓明說，焚化廠以燃燒廢棄物發電，可是同時會排放出碳，若能很有效率的補捉碳，並商業運轉，他相信可以快速的延伸到各界。

他表示，其實過去投入很多計畫研究碳捕捉，因為任何概念、嘗試，都要經過商業運轉，他感謝台積電願意挺身而出一起打造出新型態，希望可以一次達標，把技術在台灣各行各業使用，有效減碳。（編輯：楊凱翔）1131113

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