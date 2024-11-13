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培育綠領人才 中山大學開設淨零系列課程

2024/11/13 14:47:38

國立中山大學碳權研究與服務中心和台灣碳權交易所、台灣證券交易所合作，日前開設6堂「淨零碳規劃管理概論」系列課程，培育國家及產業所需的淨零碳規劃管理人才。（中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年11月13日

國立中山大學碳權研究與服務中心和台灣碳權交易所、台灣證券交易所合作，日前開設6堂「淨零碳規劃管理概論」系列課程，培育國家及產業所需的淨零碳規劃管理人才。（中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年11月13日

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）國立中山大學碳權研究與服務中心與台灣碳權交易所等單位合作，日前開設「淨零碳規劃管理概論」系列課程，為學員建構淨零基礎知識，培育國家及產業所需的淨零碳規劃管理人才。

國立中山大學碳權研究與服務中心與台灣碳權交易所、台灣證券交易所合作，日前開設6堂「淨零碳規劃管理概論」系列課程，介紹碳盤查、碳足跡、碳中和、碳交易的核心碳管理知識等，每堂課程錄取近百名學員上課。

中山大學碳權中心主任蔡宏政、組長佘健源、王右仁等分別就淨零政策發展趨勢、碳稅關貿政策、及碳交易管理3大面向，帶領學員認識全球在2050淨零目標下，如何逐步發展出氣候及碳治理政策組合，並透過交易機制創造減碳誘因。

中山大學管理學院業界教師王聖源也說明國際重要氣候倡議，以掌握產業建立氣候競爭力的關鍵。工業技術研究院綠能與環境研究所碳管理技術總監黃文輝、資深工程師盧怡靜，透過實務案例，講解組織溫室氣體盤查、碳足跡盤查等課程。

此外，系列課程也介紹最新國際碳中和標準的規定與要求，企業應如何公開揭露及宣告目標，並透過「先減量、後抵換」來實現碳中和，輔以實際案例說明。

中山大學今天發布新聞稿指出，據國家統計，2028年全台綠領人才缺口將高達8萬人，培養碳管理實務能力、累積淨零識讀能力，是未來綠領人才的重點素養。中山大學未來將持續提供碳諮詢與教育訓練，推動永續治理轉型與實踐。（編輯：李淑華）1131113

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