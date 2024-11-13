台積電台中零廢製造中心商轉 估年減15億元環境成本

（中央社記者張建中台中13日電）台積電今天舉辦台中零廢製造中心商轉典禮，執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，未來零廢製造中心每年將可減少新台幣15億元環境成本。

秦永沛說，保護環境是不可忽視的議題，儘管近年環保議題受到越來越多重視，但全球資源消耗量卻不減反增。據統計，過去5年全球原物料消耗超過5000億公噸，幾乎相當於整個20世紀的總用量，令人感受到循環經濟的重要性和急迫性，更顯示需要有更迅速的自願管理行動方案，各界團結一心，堅定朝共同目標前進。

秦永沛表示，對於台積電而言，推動循環經濟不只是責任也是契機，台積電深知在環境保護和資源管理上的使命，循環經濟不僅是永續的重點，更能提高資源利用效率，是企業成長與環境保護共贏的機會。

他說，台中零廢製造中心是由台積電與協力廠商共同打造，也是業界第1座整合型資源循環場域，秉持減廢最大量、環境效益最大化、管理風險最小化的原則，零廢製造中心將實現廢棄資源的點石成金，把廢棄物再生成高價值的工業級，甚至電子級的原物料，實踐從搖籃到搖籃的循環經濟模式。

秦永沛表示，過去1年試營運中，零廢製造中心產出的再生產品已經達到100%的營收標準，並且已提供給台積電及其他產業做為再利用的原物料，這是綠色創新技術的里程碑。

秦永沛說，未來零廢製造中心每年預計將為台積電減少約13萬公噸的廢棄物委外處理量，占中科廠區廢棄物的85%以上。

從環境損益分析，秦永沛表示，零廢製造中心每年能減少約15億元環境成本，其中包括4萬公噸的減碳效益，零廢製造中心也是台灣第1個導入薄膜碳捕捉技術的示範場域，在廢棄物處理過程中產生的廢熱，透過碳捕捉技術，在碳被排除煙道之前，將其捕捉下來，不僅減少溫室氣體排放，更達成以廢養綠的減碳成效。

秦永沛說，台積電在循環經濟方面取得令人振奮的成果，去年台灣廠區所有的廢棄物回收率達到97%以上，已連續9年達成95%以上的成績。此外，廢棄物掩埋率已連續14年小於1%。

秦永沛表示，循環經濟要能成功，關鍵在於建立生態體系，其中跨領域的異業合作至關重要，這樣才能不斷擴大創新資源循環利用的可能性和影響力。

秦永沛說，透過成立零廢製造中心，希望驅動各產業更重視投入循環經濟，並加速發展動能。台積電未來將延續台中零廢製造中心的成果，在各地設置更多零廢製造中心，與政府、供應鏈夥伴和社會各界攜手合作，共同為下一代創造更美好地球。（編輯：林家嫻）1131113