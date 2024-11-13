COP29短片前進澳洲州議會 籲支持台灣參與UNFCCC

（中央社記者楊淳卉雪梨13日專電）第29屆聯合國氣候峰會（COP29）11日登場，駐雪梨辦事處與新南威爾斯州律政廳副廳長麥德莫特昨共同主持活動，外交部COP29推案短片亦搬進州議會播映，呼籲各界接納台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

12日在新南威爾斯州（New South Wales）議會舉辦的「淨零世界，台灣行動」活動中，播映外交部「淡藍小點的未來」COP29推案短片、及歐萊德（O’right）製作、在上屆UNFCCC締約國大會COP28會場播映的「解凍格陵蘭」，包括新州州議員、各市議員、僑領及各界逾百人參與。這也是外交部推案短片11日以來，首度在其他國家的議會播放。

駐雪梨辦事處處長吳正偉致詞表示，根據澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）報告，2023年是全球有史以來最熱的一年。台灣做為國際社會負責任的一員，積極整合公私部門力量，包括政府今年6月成立「國家氣候變遷對策委員會」，7月亦發布首份「國家氣候變遷科學報告」；台灣並推出碳費制度，鼓勵企業轉型為低碳運營，並加強與友邦及理念相近國家推展具體氣候行動。

吳正偉指出，台澳為實現共同的2050年淨零目標，在潔淨能源合作已有實質進展，如台灣首座離岸風電場即由澳洲麥格理集團（Macquarie Capital）投資建置，目前共參與超過2GW的綠色能源計畫；今年，澳洲Bennelong Energy Services攜手台灣Noodoe公司，將電動車充電解決方案導入澳洲市場；台灣前5大再生能源企業泓德能源（HDRE）今年10月宣布與澳洲Zen Energy合作，將投入4300萬澳元（約新台幣9.1億元）於儲能與綠氫項目，共同拓展澳洲及全球市場。

吳正偉強調，台灣在再生能源、氣候調適、以及低碳技術的創新能力有目共睹，期盼澳洲及國際社會支持台灣務實且建設性地參與全球氣候治理。

活動共同主持人麥德莫特（Hugh McDermott）致詞表示，台灣與澳洲共享民主自由普世核心價值，更是國際社會重要成員，非常榮幸與駐雪梨辦事處合辦因應氣候變遷的活動，探討當前全球面臨的挑戰，包含台灣參與UNFCCC等重要的課題。

新州教育助理影子廳長克勞斯（Matt Cross）致詞強調「解決問題是領導的真諦」，當前全球齊心因應氣候變遷議題，新州議會亦跨黨派支持2050淨零目標，並實現2035年減排70%目標，澳洲可向台灣借鏡，攜手在潔淨、可靠、低成本等前提下達成零碳排的美好未來。

活動出席政要還包括新州議會友台小組主席羅伯茲（Anthony Roberts）、萊德市（Ryde）副市長賴拉華森（Sophie Lara-Watson）、威樂比（Willoughby）市議員莊明雪（Michelle Chuang），顧林凱市（Ku-ring-gai）市議員沃德（Barbara Ward）及駐新州領事團成員，及僑務委員林栢梧、葉義深等僑務榮譽職與僑台商、智庫學者等嘉賓逾百人參加。（編輯：陳承功）1131113

新州教育助理影子廳長克勞斯（Matt Cross）12日出席駐雪梨辦事處舉辦「淨零世界，台灣行動」活動，強調「解決問題是領導的真諦」。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年11月13日

駐雪梨辦事處處長吳正偉12日於「淨零世界，台灣行動」活動，呼籲各界接納台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年11月13日

駐雪梨辦事處、新南威爾斯州律政廳副廳長麥德莫特（Hugh McDermott）12日共同主持活動「淨零世界，台灣行動」活動，呼籲各界接納台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年11月13日

駐雪梨辦事處12日舉辦「淨零世界，台灣行動」活動，邀請澳洲新南威爾斯州政要出席。威樂比（Willoughby）市議員莊明雪（Michelle Chuang）(左起)、萊德市（Ryde）副市長賴拉華森（Sophie Lara-Watson）、顧林凱市（Ku-ring-gai）市議員沃德（Barbara Ward）、駐雪梨辦事處處長吳正偉、新州議會友台小組主席羅伯茲（Anthony Roberts）、新南威爾斯州律政廳副廳長麥德莫特（Hugh McDermott）、新州教育助理影子廳長克勞斯（Matt Cross）。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年11月13日