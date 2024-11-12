國泰金參與COP29 李長庚受邀演講氣候金融促轉型解方

（中央社記者羅元駿台北12日電）眾所關注的COP29大會11日正式開幕。國泰金表示，今年為國泰金第4度參與COP盛事，本次大會主題聚焦氣候金融，國泰金總經理李長庚將於世界氣候峰會受邀開場演說，分享如何透過跨域合作及創新金融模式與工具，促進能源、生產與消費、自然解方、科技應用等領域系統性轉型。

2024年度聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（UNFCCC COP29）於亞塞拜然舉行。國泰金今天發布新聞稿指出，一連參與格拉斯哥COP26、埃及COP27、杜拜COP28，以及這次的COP29，為連續4年前進COP，將台灣經驗帶上世界舞台。

國泰金指出，今年COP29大會間參與主辦3大關鍵會議倡議3大主軸，透過實際參與揭開最新氣候變遷國際趨勢。首先是14日登場的官方主場藍區，與世界氣候基金會共同主辦亞洲氣候金融會議（Asia Finance Event）。

國泰金表示，氣候金融對於全球推動低碳轉型至關重要，會議期望促進公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健且創新的發展環境，透過與全球產官學交流對話，持續參與氣候政策討論。

國泰金補充，藍區僅對經認可的締約方與觀察員代表開放，是進行國際間正式談判的地方。

第2主軸是17日在COP29周邊關鍵論壇世界氣候峰會，國泰金指出，李長庚將受邀進行開場演說，分享如何透過跨域合作及創新金融模式與工具，促進能源、生產與消費、自然解方、科技應用等領域系統性轉型。

第3主軸是國泰氣候領袖圓桌論壇，國泰金說明，將聚焦在氣候金融、能源轉型等議題，將邀集國內外產官學的專家，展開跨國、跨域、跨產業的對談，期望借鏡擬定合適的解決方案，克服當前氣候挑戰。

國泰金強調，本屆COP29的3大關鍵會議間聚焦討論透過氣候金融促進產業淨零轉型，與國際共同面對氣候變遷，不僅為台灣帶來國際視野，更樹立亞太地區金融業氣候典範。（編輯：潘羿菁）1131112