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聯合國COP29氣候大會 與會國通過碳市場新規範

2024/11/12 12:24:20

（中央社亞塞拜然首都巴庫11日綜合外電報導）第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）今天登場，與會各方批准聯合國國際碳市場新標準，這是允許各國進行碳權交易，實現氣候目標的重要一步。

法新社報導，經過近10年的複雜討論，在亞塞拜然舉行的這場聯合國氣候談判開幕當天，近200國就啟動市場達成一系列重要的基本規定。

COP29聯合國氣候峰會主席、亞塞拜然生態與天然資源部部長巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）對此「突破」表示歡迎，但他說，還有許多工作需要完成。

專家表示，整體框架的其他關鍵部分仍需談判，但這項決定朝著備受期待、聯合國支持的高品質碳市場更近了一步。

非營利組織國際環境法中心（CIEL）的藍儂（Erika Lennon）在亞塞拜然首都巴庫（Baku）對法新社表示：「這意義重大。」

她說，這將為成熟的市場「打開大門」。

碳信用額（carbon credit，即俗稱的碳權）是指允許排放一定量溫室氣體的許可額度。碳信用額代表可供抵換1噸二氧化碳或等量溫室氣體排放。

2015年達成「巴黎協定」之後，聯合國持續訂定規範，允許各國和企業在透明、可信賴的市場交易碳權。

在巴庫通過的基準將允許制定規則，包括計算特定計畫可獲得多少碳信用額。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131112

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