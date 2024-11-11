COP29登場 台灣學者：出席順利未受刁難

（中央社記者張雄風台北11日電）COP29今天在亞塞拜然正式登場。出席的台灣學者表示，雖然亞國政治立場親中，但本次出席未遭刁難，十分順利；針對減碳，台灣的壓力是來自於市場、供應鏈，要更有智慧往前走。

2024年度聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（UNFCCC COP29）於亞塞拜然當地今天上午11時（台灣時間下午3時）開幕，台灣方面，環境部「COP29戰情中心」已同步啟動，掌握氣候公約最新進展。

環境部今天下午5時30分在COP29戰情中心辦理「COP29 專家觀點對話」，邀請台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯，以及已前往亞國當地實地參與的清華大學科技法律研究所教授范建得線上對談。

從COP6至今都有出席大會的范建得提到，本次獲得許多友邦及外交部支援，十分順利；只要看到是台灣的護照，都會經過標準作業程序通關，沒有遭到刁難。

台灣已經訂出碳費費率，將於2025年實施、2026年實際收費。范建得認為，碳定價提供基礎、讓碳權計畫能投入市場機制，不論日韓都已經在做這些事，這是台灣要跟上的部分。

范建得強調，對台灣而言，減碳的壓力是來自於市場、供應鏈，不可能回頭，「是一條不歸路，但是不會遺憾」，應該是要更有智慧往下走。

范建得評估，明年COP30才是重頭戲，會進入深度減碳，不單是將減碳目標拉高，而是要看制度、各部門減碳怎麼走、綠色金融如何銜接，才能對應新的減碳目標。

趙家緯表示，今年較特別的是COP首次以錢為主題，另外今年也是銜接COP28、COP30的一場會議，將有聯合型的會議，讓明年在巴西的COP30能提出更積極的減碳目標。

首先在錢的部分，趙家緯提到，最大的討論會是到底需要多少、由誰捐錢，很多發展中的國家提要1兆美元；已開發國家則是訂1000億 美元，相信後續會有很多的討論。

值得一提的是，趙家緯說，在誰要付錢的議題上，雖然台灣不是締約國，但卻也被提名進入投資者的名單中。

積極減碳目標的部分，趙家緯提到，預估今年會有幾個國家會提出新的國家自訂貢獻（NDC），主辦去年COP28的阿拉伯聯合大公國已經提出了，明年的主辦國巴西應該這2天也會提出；重點是希望提出的不只是數字，還有公正轉型等。

趙家緯說，今年有2個與能源有關的提案，一是全球能源儲存容量在2030年要增加6倍；另外是氫能發展，期望會有全球氫能宣言，為未來找到最好的方向。（編輯：陳清芳）1131111